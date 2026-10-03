啟德醫院｜家庭醫學綜合中心10.5投入服務　周日起可用HA Go預約

啟德醫院10月5日起分階段投入服務，其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心將於同日投入服務，開院初期預計每日將提供約250個家庭醫學診所診症名額。偶發性疾病病人可於周日（4日）早上起，透過醫管局手機應用程式「HA Go」的「預約家庭醫學診所」功能或電話預約系統預約。



啟德醫院。（湯致遠攝）

啟德醫院50萬平方米 提供2400張病床

啟德醫院總建築樓面面積約50萬平方米，將可提供2400張病床，五座大樓分別為「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）及「腫瘤科大樓」（5座），服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘等地區共180萬人口。

啟德醫院。

啟德醫院會按計劃分兩階段投入服務，首階段投入服務的包括「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」。其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心將於10月5日投入服務。

啟德醫院首階段服務會以循序漸進的模式開展，伊利沙伯醫院內科、外科、神經外科及臨床腫瘤科的專科門診服務，將於10月下旬開始分批轉移至「專科門診大樓」。另外，專職醫療、診斷及介入放射科檢查服務，以及病理學部、藥劑部、臨床腫瘤科及婦產科日間服務、以及病人資源中心等配套服務，亦會在10月開始逐步開展。

啟德醫院。

醫管局早前透露，啟德醫院「專科門診大樓」設有香港最大的藥劑部，是公立醫院中首個配備綜合自動化配藥系統的藥劑部，每日最多可以處理3200份藥物處方。「腫瘤科大樓」則設有公立醫院首部迴旋加速器及伽瑪刀設備，可透過高新科技提升病人的求診體驗。