茶果嶺村將清拆｜2冰室結業　熟客難捨人情味:老闆似自己爺爺婆婆

逾300年歷史的茶果嶺村，將清拆興建公屋。政府已陸續收地，村內居民紛紛遷出、店舖陸續結業，當中存在了超過半個世紀榮華冰室及開記（協和）冰室，於今日（4日）迎來最後一天營業。兩間冰室今日早已座無虛設，門外的人龍十分長，有客人稱等了1個半小時，才能入內享用美食；有食客直言，老闆及老闆娘「好似自己的阿爺阿婆對自己咁嘅感覺!」



梁小姓直言老闆及老闆娘：「好似自己的阿爺阿婆對自己咁嘅感覺!」（方承恩攝）

間中會過來茶果嶺村的梁小姐指，不管開記或榮華都會幫襯。她稱，兩年前知道茶果嶺村快要清拆，因而過來感受一下，直至到開記食飯後，感受到老闆鍾叔及鍾太的人情味。由於自己家住藍田，位置甚近可以行過來，故自兩年前起不時過來食飯。由於鍾叔已記得她，故覺得鍾叔 「好記性」。對於這條歷史悠久的村落，梁小姐覺得一下子拆了好可惜。由於今日太多排隊，仍希望可以食到。

她指，開記的「茶底」與外間的食店不同，曾試過老闆娘得知她大讚「凍檸茶好好飲」之後，即沖多一杯送給她外帶，「已經唔知仲有邊度可以搵到呢啲人情味，會繼續去一些老式店尋找。」她直言老闆及老闆娘「好似自己的阿爺阿婆對自己咁嘅感覺!」

今年28歲的KEITH，由出世至今也住在觀塘。他憶述，小時候爸爸有帶他由家中步行到鯉魚門石礦場，會經過茶果嶺村；長大後又有與朋友踩單車等經過，故對此處也有回憶，但坦言自己後生，故回憶不深。

今年28歲的KEITH，由出世至今也住在觀塘。他憶述，小時候爸爸有帶他由家中步行到鯉魚門石礦場，會經過茶果嶺村；長大後又有與朋友踩單車等經過，故對此此也有回憶，但坦言自己後生，故回憶不深。(方承恩攝）

當他知道冰室要結業後，今日與朋友駕車過來「送別一下」。他如常點了「普通茶記嘢」，如火腩飯及西多士等，他形容「味道唔錯」，西多的中間更夾了層花生醬。

他認為冰室結業很可惜，因舊式茶餐廳香港買少見少，現時只餘下大集團，不過他亦明白「無計啦，要隨時代變化」。今日他與朋友消費了約140幾元，並特意留起手寫收據，「好似畢業證書咁鑲起佢」。因自己很喜歡舊香港文化，得悉最後一日如此多人來送別，都感到好開心。

今日KEITH（右）與朋友消費了約140幾元，並特意留起手寫收據，「好似畢業證書咁鑲起佢」。(方承恩攝）

家住將軍澳的開記熟客黃先生，今日一家五口齊齊到開記開餐。他指自己食了十多年，是有一次無意間駕車駛經幫襯，就此成了熟客：「除了客人關係，我們也是朋友，間中會打電話慰問。」他常來的原因很簡單：「感情味多啲」，而且以前冰室門外可以泊車，很方便。對於開記的美食，「支裝維他奶、多士、雞翼尖!」他受訪時仍在排隊，他指已排隊了一小時，「希望仲有貨啦」。

熟客黃先生講述常來的原因簡單：「感情味多啲」，而且以前冰室門外可以泊車，很方便。對於開記的美食，「支裝維他奶、多士、雞翼尖!」(方承恩攝）

熟客余先生指，因在附近工作，故在光顧了開記5、6年。今日特意返來與鍾生「打個招呼、SAY個BYE」。他最喜歡該店的西多士。不過，對於茶果嶺村的認知，余直言「同一般人差不多，因不在此居住，主要來食東西」。

熟客余先生指，因在附近工作，故在光顧了開記5、6年。今日特意返來與鍾生「打個招呼、SAY個BYE」(方承恩攝）

年紀輕輕的WILSON，去年年底來過榮華冰室一次。他認為該店好古老：「難聽啲講係殘舊」，但亦因此變得有味道：「檯、凳也是木造」。他憶述，去年是下午來，只得老闆一個人、客人亦只有他一個。他點了一份熱奶茶、西多士，認為份量很少但價錢很便宜，又認為「味道與外面的不一樣」。

是以今日再次過來，多吃一次獨特的西多士。他指老闆「好親切、親力親為、好健談、好NICE」。「今日本身想食餐蛋麵，但賣晒，得返腸蛋麵。他又指，排了1個半小時才能入座。

WILSON指今日本身想食餐蛋麵，但賣晒，得返腸蛋麵。他又指，排了1個半小時才能入坐。(方承恩攝）

榮華食客嚴先生今次是第一次來，因之前COVID（新冠疫情）時曾經來過，但當時無開門，所以趁今日最後一天，想來試食餐蛋麵之類的「經典茶記嘢」。 他指，是上網看資料，得知市區難得有隱世舊店，甫入店後：「好似停留咗30至40年之前」，認為這是難得的景象、「呢啲先係香港」。