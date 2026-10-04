十一｜成都客首度遊港料消費數萬元　港人北上為美食兩日花三千元

踏入十一黃金周第四天（10月4日），入境處料迎來出入境高峰。西九龍高鐵站今午5時，有大批港人及遊客排隊過關到內地，抵港閘口處雖現人潮，現場秩序井然。有成都遊客首次來港旅遊，打算在港遊玩3天，會到太平山坐纜車、購買手錶等，預計會在港消費數萬元；亦有港人家庭北上消費後返港，一家三口到深圳兩日一夜，吃牛肉火鍋、豬扒等，共花費3,000元。



今（4日）是內地十一黃金周第四天，入境處料迎來出入境高峰。下午5時，西九龍高鐵站抵港閘口處現人潮。（鄧倩螢攝）

今（4日）是內地十一黃金周第四天，入境處料迎來出入境高峰。下午5時，西九龍高鐵站抵港閘口處現人潮。（鄧倩螢攝）

今（4日）是內地十一黃金周第四天，入境處料迎來出入境高峰。下午5時，西九龍高鐵站所見，大批港人及遊客排隊過關到內地。（鄧倩螢攝）

成都遊客王先生及鄧小姐說，自小觀看TVB電視劇，喜歡陳奕迅、周柏豪等香港歌手，今次是趁假期首次來香港遊玩三天，打算到太平山坐纜車，並到灣仔、尖沙咀等地方觀光、購買手錶，預計會花費數萬元。他們認為，香港環境安靜，市民質素高，整體而言感覺良好。

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來自福建的陳先生也是趁假期來港旅遊3天，到尖沙咀海旁打卡，並到女友就讀的香港理工大學逛逛。他稱此行沒有消費預算，「因為我具體的錢是我家裏給的，然後他們叫我玩得開心」。但他說，在港每晚的酒店費達3,000元，直言昂貴得「有點嚇人」。

內地人趁假期來港旅遊之際，也有港人北上娛樂。盧小姐一家三口到深圳旅遊兩天，在當地餐廳吃牛肉火鍋、豬扒等，共花費3,000元，她坦言：「其實都比香港貴」，惟內地的牛肉較香港新鮮，亦切得較薄，食物質素較高，其女兒亦笑指內地牛肉比較好吃。

羅先生到昆明旅遊4天，到訪過澄江等大自然景點。（鄧倩螢攝）

羅先生早前出發到昆明旅遊四天，去過澄江等大自然景點，並購買雲南傳統月餅回港，共花費5,000至6,000元。他說，因家人居於深圳，平日每兩星期便會北上一次，認為香港與內地各有各好，西貢等香港郊區景色不輸內地。