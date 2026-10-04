西貢營地咸田公廁旁增智能環保廁所 食環署派員呼籲正確使用公廁
撰文：江麗盈
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露營熱點西貢鹹田灣近年吸引不少旅客到訪，但遊人眾多時，公共設施不敷應用，鄰近營地的咸田公廁過往亦曾「淪陷」，例如今年初，公廁洗手盆疑被食物殘渣及泥沙堵塞，廁所內殘留排泄物，門外亦遍布垃圾，一度被形容為「有史以來最污糟公廁」。食環署今午（4日）於社交平台撰文表示，署方已於咸田公廁旁邊加設全新智能環保廁所，並於今日派員到場宣傳推廣，呼籲遊人正確使用公廁設施。
食環署於社交平台撰文指，國慶黃金周假期，西貢鹹田灣迎來不少遠足愛好者及旅客，雖風光如畫，但遠離都市，最怕公共設施不敷應用，署方目前已於咸田公廁旁邊加設全新智能環保廁所，提供更多廁格及洗滌設施。
署方今日也派員到現場進行宣傳推廣，呼籲遊人正確使用公廁設施。食環署職員今日也訪問部分遊客及本地遠足愛好者，發現他們對咸田公廁衞生情況滿意，亦讚全新智能環保廁所方便。署方說，會在黃金周全力提升「咸田公廁」服務，加派人手同加強清潔。
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