五一黃金周｜漁護署5.1鹹田灣營地向亂棄垃圾人士採取執法行動

不少內地旅客趁五一黃金周來港，到西貢沙灘露營。漁農自然護理署表示，5月1日晚上在西貢鹹田灣營地巡邏期間，灣發現有個別露營人士生火煮食，已主動提醒有關人士小心用火及保持環境清潔，以及向一名涉及隨處棄置垃圾的違規人士採取執法行動。



漁護署今次試行在鹹田灣及灣仔營地為露營人士提供小型爐火架借用服務，期望與露營人士共同保持營地環境潔淨，署方在5月1 日晚上兩個營地共借出5個小型爐火架。



鹹田灣營地喺5月1日晚狀況。（漁農自然護理署Facebook圖片)

漁護署表示，西貢鹹田灣的沙灘範圍位於西貢東郊野公園內，是指定的露營地點，即鹹田灣營地。根據《郊野公園及特別地區規例》，在郊野公園及特別地區範圍， 露營人士可在指定露營地點內生火或用火，惟需格外小心，避免影響周邊植被或對其他遊人造成危險。

署方稱，在內地勞動節黃金周期間，已按管理計劃加派人員日夜巡邏及駐守西貢東郊野公園內的熱門露營地點，包括鹹田灣營地等，並利用無人機及閉路電視系統等科技協助監察及評估有關營地的使用情況。

鹹田灣營地喺5月2日清晨狀況。（漁農自然護理署Facebook圖片)

5月1日晚上巡邏期間，署方人員在鹹田灣營地發現有個別露營人士生火煮食，已主動提醒有關人士小心用火及保持環境清潔，以及向一名涉及隨處棄置垃圾的違規人士採取執法行動。

在4月30日至5月6日期間，漁護署除有員工及承辦商在營地外，亦試行在鹹田灣及灣仔營地為露營人士提供小型爐火架借用服務，期望與露營人士共同保持營地環境潔淨。署方在5月1 日晚上兩個營地共借出5個小型爐火架。

鹹田灣營地喺5月2日清晨狀況。（漁農自然護理署Facebook圖片)

就鹹田公廁外的垃圾收集情況，署留意到設置在該處的四個大型垃圾筒，只有其中兩個滿溢，另外兩個則仍有充裕空間收集垃圾，本署職員及承辦商會提醒露營人士善用營地的垃圾收集設施，並將垃圾包好才丟棄，以免引起環境衞生問題或吸引野生動物滋擾。

黃金周假期期間，本署會繼續加強鹹田灣營地等熱門地點的巡邏、宣傳教育及執法等工作，以確保郊野環境清潔及保護自然生態。

署方又指，雖然郊野公園的戶外範圍（ 包括鹹田灣營地 ）並非法定禁煙區，惟吸煙人士應妥善處理煙蒂，保持郊野環境清潔。任何人在郊野公園隨處棄置垃圾包括煙蒂，可被檢控或被處定額罰款3,000元。