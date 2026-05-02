五一首日東壩錄5700人次　三營地現千個帳篷　漁護署發340次勸喻

【五一黃金周／內地旅客／西貢／東壩／鹹田灣】內地五一黃金周長假第二日，大批市民及遊客到訪本港各個郊野景點。漁農自然護理署今午（2日）指，假期首日（1日）西貢東壩錄得約5,700人次到訪，人流一度非常繁忙；而西貢浪茄灣、西灣及鹹田灣營地共有約1,100個帳篷；至於西貢橋咀洲及大嶼山水口的人流均超出預期，分別有3,000人及1,000人，共發出約340次口頭勸喻。署方已加派人手巡邏，認為以上景點整體秩序大致良好。



5月1日為內地勞動節長假期首日，大批市民及遊客到訪本港各個郊野景點。（漁護署Facebook）

漁護署表示，西貢東壩一帶昨日（1日）錄得約5,700人次到訪，人流一度「非常繁忙」。為確保安全，漁護署於上午11時至下午3時，在破邊洲觀景台實施人流管制措施，工作人員在山徑出入口及觀景台維持秩序。署方亦透過無人機進行監察及廣播，提醒遊人切勿跨過圍欄。

五一假期首日，漁護署在西貢東壩一帶錄得約5,700人次到訪，人流一度「非常繁忙」。（漁護署Facebook）

五一假期首日，漁護署在西貢東壩一帶錄得約5,700人次到訪，人流一度「非常繁忙」。（漁護署Facebook）

漁護署又指，西貢浪茄灣、西灣及鹹田灣營地共有約1,100個帳篷，露營人數較多，已加派人手進行日間及夜間巡邏，加強清潔及垃圾處理，向露營人士宣傳露營守則，並通過無人機同閉路電視系統協助監察營地情況。署方認為營地秩序及衞生情況均屬良好，與預期相若。

五一長假首日 ，西貢浪茄灣、西灣及鹹田灣營地共有約1,100個帳篷，漁護署指營地秩序及衞生情況均屬良好，與預期相若。（漁護署Facebook）

五一長假首日 ，西貢浪茄灣、西灣及鹹田灣營地共有約1,100個帳篷，漁護署指營地秩序及衞生情況均屬良好，與預期相若。（漁護署Facebook）

五一長假首 ，西貢浪茄灣、西灣及鹹田灣營地共搭建了約1,100個帳篷，漁護署指營地秩序及衞生情況均屬良好，與預期相若。（漁護署Facebook）

昨日西貢橋咀洲島人流達3,000人，漁護署稱已增派前線人手，並聯同警務處、海事處及食環署進行聯合巡邏。署方亦利用無人機監察人流，並與世界自然基金會香港分會（WWF）合作，推廣「珊瑚友善路線」，提醒遊人切勿餵飼或採集海洋生物。巡邏期間，工作人員共發出約300次口頭勸喻，整體秩序大致良好。

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大嶼山水口同樣迎來大批遊客，人流比預期多，合共約1,000人。漁護署聯同香港海洋公園保育基金在現場設置教育攤位，介紹馬蹄蟹保育及海岸生態資訊，並利用人流計數器及無人機監察沙坪流量。工作人員在現場共發出約40次口頭勸喻。

漁護署指會繼續密切監察各主要景點未來數日的情況，並執行所有管理措施至黃金周完結。署方再次呼籲市民及遊客，在享受大自然的同時，務必遵守郊野及海岸公園守則，保持環境清潔，切勿破壞脆弱生態。