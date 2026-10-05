24/7 FITNESS偷拍｜私隱公署主動循規審查　促交資料查保私隱措施

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」沙田瀝源街分店更衣室被發現藏有針孔偷拍鏡頭，警方事後拘捕一名地盤管工，並以「窺淫」罪提控，案件日前在沙田裁判法院提堂。

個人私隱專員公署今日（5日）表示，為確保「24/7 FITNESS」會員的個人資料私隱獲得充分保障，公署已主動循規審查「24/7 FITNESS」，要求提供進一步資料以了解機構在有關事件發生後就保障會員個人資料私隱所採取的安全措施，以及有關措施是否足以防止類似事件再次發生。



被告馮國浤9月29日在沙田裁判法院提堂。(資料圖片/陳蓉攝)

個人私隱專員公署。（資料圖片/夏家朗攝）

私隱專員公署今日指留意到，連鎖24小時健身中心「24/7 FITNESS」近日被發現更衣室內藏有針孔攝錄鏡頭，引起會員關注自身私隱問題。

公署稱，為確保「24/7 FITNESS」會員的個人資料私隱獲得充分保障，已主動對「24/7 FITNESS」進行循規審查，要求相關機構提供進一步資料，以了解機構在有關事件發生後就保障會員個人資料私隱所採取的安全措施，以及有關措施是否足以防止類似事件再次發生。

公署指，任何人士如懷疑其個人資料私隱被侵犯，除可聯絡相關機構，亦可向私隱專員公署查詢（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）或投訴（電話：2827 2827、電郵：complaints@pcpd.org.hk）。

24/7 FITNESS沙田瀝源路分店。（資料圖片/翁鈺輝攝）

24/7 FITNESS沙田瀝源路分店日前被發現有針孔攝影機。（資料圖片/翁鈺輝攝）