沙田24/7 FITNESS偷拍｜34歲男控窺淫周二提堂　未在網上發現影片

連鎖24小時健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，驚現針孔偷拍鏡頭。警方證實接報，在涉事分店內發現共3個更衣室有同類裝置，經調查後昨日（27日）在沙田區以涉嫌「窺淫」，拘捕一名34歲姓馮本地男子。警方於今日（28日）傍晚6時召開記者會，交代案情指，相關針孔攝錄機透過一「頗知名」的內地網上購物平台購入；暫未在網上發現相關影片，亦未有證據顯示疑犯將影片用作網上販賣。被捕男子被暫控一項窺淫罪，明日（29日）提堂。



健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店揭發偷拍案，警方在分店更衣室內檢獲3個針孔攝影機，拘捕涉案男子，並在其住所檢取大批電腦設備。（林振華攝）

沙田警區刑事調查組總督察吳玉浿表示，涉事健身中心內共有兩間女廁、一間男廁，以及共4間男女均可使用的獨立更衣室，更衣室內分別設有獨立淋浴空間及更衣位置。警方接獲發現針孔鏡頭的報案後到場，仔細搜查過全部廁所及更衣室，最後在其中3間獨立更衣室內，共發現3個針孔攝錄機，於當中檢取3張記憶卡。

健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店揭發偷拍案，警方在分店更衣室內檢獲3個針孔攝影機，拘捕涉案男子，並在其住所檢取大批電腦設備。（林振華攝）

警方透過數碼法理鑑證，從記憶卡當中檢取多段影像，鎖定疑犯並拘捕一名34歲本地男子，在其住所檢獲懷疑與案有關的電腦設備。消息指，被捕男子為地盤監工，他自2022年開始成為「24/7 FITNESS」的會員；警方在檢獲的影片內，發現他調整鏡頭，故相信案件與他有關。他被暫控一項「窺淫」罪，案件將於明日（29日）在沙田裁判法院提堂。

據了解，涉案針孔攝錄機屬動態感應攝影機，在內地網購平台「淘寶」有售，警方檢獲的鏡頭連接電子底板和電池，被藏於健身中心更衣室的假天花上。警方初步發現，涉案記憶卡容量達128GB，檢獲的影片在9月23日至25日拍攝，估計鏡頭在更早前已被安裝在更衣室內。

健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店揭發偷拍案，警方在分店更衣室內檢獲3個針孔攝影機，拘捕涉案男子，並在其住所檢取大批電子裝置。沙田警區刑事調查組總督察吳玉浿（左）交代案情。（林振華攝）

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「24/7 FITNESS」於9月27日晚上發布聲明，感謝警方迅速跟進，並稱會繼續全力協助警方調查。公司強調絕不容忍任何侵犯會員私隱的行為；為保障會員安全，已即時暫停涉事者之會籍，並已按警方要求提供所需資料。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15）

聲明續指，公司再次向受影響會員及所有會員致歉；並已推出新的處理程序，加強全線分店的巡查安排、添加新科技儀器，包括重點檢查浴室、更衣室及洗手間的隱蔽位置，確保會員可以安全、安心地使用設施。

現場為24/7 FITNESS沙田瀝源街分店。（翁鈺輝攝）

該健身中心會員早前上載相關影片，「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪地」，於是打開查看，詎料發現一個疑是針孔攝錄鏡頭黏貼在黑色膠紙上，隨即通知職員及報警。

有警員向在場人士了解。（Threads圖片）

他在片中表示嘩然：「完全係好X誇張！」又在留言表示：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候我心的確有啲離一離。」另外，亦有網民拍得警員到場調查情況，事後4間更衣室中有3間暫時封閉。

警方回覆查詢稱，9月25日下午5時11分沙田瀝源街一間健身中心的女職員報案，指有男會員在更衣室的假天花內，發現一個用黑膠紙黏着、帶有閃光的物件，於是通知職員。職員隨後拆下，懷疑是針孔攝錄鏡頭遂報警。

人員到場在場內另外兩間更衣室也發現同樣的裝置。據了解，攝錄器材的電線，是接駁假天花上的電燈電線。而涉事分店負責人，隨後檢視過同區另外3間分店，並沒有再發現針孔攝錄鏡頭。經初步調查後，案件列窺淫，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。