24/7 FITNESS偷拍｜會員親述揭發經過　慶幸未除衫　更憂女性安全

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，上周五（25日）驚現針孔偷拍鏡頭，警方經調查後拘捕一名34歲地盤工頭涉嫌「窺淫」。揭發事件的Matthew接受《香港01》訪問，還原發現針孔鏡頭的經過，他發覺假天花縫隙有反光點，遂撕開黑色膠紙，發現背後藏有鏡頭。他慶幸當時未脫衣，但仍為廣大女性顧客感到憂慮。他慶幸警方迅速拘捕涉案男子，但直言：「唔單只一個，仲有好多偷拍嘅人，其實都會有少少擔心邊度有機會有人偷拍，不論係我自己或者其他人。」



網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15）

天花板縫隙驚現反光點 撕開黑色膠紙揭鏡頭

Matthew日前在threads上發文指發現針孔鏡頭。他今日受訪指，事發時他剛進入更衣室準備換衫，但突然心血來潮，「唔知點解好好奇就諗唔會無啦啦有cam掛」，遂留意周圍環境。他注意到假天花一處縫隙異常地闊，仔細觀察下覺得奇怪：「我見到條罅中間，漆黑入面無啦啦有一粒好細粒嘅點，係黑色但好似令令哋，有啲反光。」出於好奇及疑慮，Matthew拿來椅子踏高，打開電筒並揭開假天花。

他隨即看到該處貼上黑色布類物體的膠紙，初時他以為是技工為了掩蓋留下的螺絲口，惟「再望真啲唔對路」，膠紙彷彿被人用針穿了一個小孔，透出反光。他撕下膠紙，發現有物體被膠紙黏住，於是拍攝影片並仔細查看，證實膠紙背後藏有一個鏡頭。Matthew揭發事件後，先向中心職員交代，職員隨後報警，最終證實為偷拍鏡頭。警方其後到場為職員記錄口供。

日後到其他地方試衫或換衫會提高警覺：望一望先

Matthew指出，幸好事發時尚未脫下衣服，坦言若拍到重要部位仍會感到擔心；但他更為其他女性顧客感到擔憂。他慶幸警方迅速將涉案男子緝拿歸案，不過坦言：「唔單只一個，仲有好多偷拍嘅人，其實都會有少少擔心邊度有機會有人偷拍，不論係我自己或者其他人。」

他認為24/7 FITNESS因是次事件正視各分店的安全漏洞，認為較安心。不過經此一役，他日後到任何地方試衫或換衫都會提高警覺，先觀察四周環境：「今次真係咁橋，我無啦啦周圍望有啲嘢覺得唔舒服，所以我決定每次去都會望一望先。」