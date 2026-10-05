啟德醫院丨盧寵茂實測港鐵轉巴士認為交通方便　理解市民需時適應

啟德醫院今日（5日）起分階段投入服務，有意見反映交通不便，希望增設巴士路線。醫務衞生局局長盧寵茂今午到達啟德醫院視察，在未開始視察前，他向傳媒表示自己乘搭公共交通到醫院視察，認為行程方便，又說：「相信每個人都有自己習慣的comfort zone（舒適圈），或習慣乘搭某條特定的巴士路線」，新醫院位於新地點，理解市民需時適應。



啟德醫院今日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

盧寵茂今午到達啟德醫院視察，未開始視察前向記者表示，他今日從金鐘站坐港鐵到啟德站，再轉乘一程巴士到啟德醫院，認為行程方便。

他指，以往伊利沙伯醫院與廣華醫院兩間急症醫院較近，在服務提供與整體配套上並非最好，啟德醫院投入服務後，可加強九龍中甚至整個九龍區的醫療布局，而啟德區和附近居民人口增加，醫療需求高，當局希望新布局能為香港未來提供更好的醫療服務。

啟德醫院今日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

現時啟德醫院僅提供家庭醫學門診服務，被問及何時開放急症室及內科，盧寵茂回應指，啟德醫院並非一家新醫院本身開展服務，而是要將伊利沙伯醫院的服務搬遷過來。在搬遷過程中，需循序漸進處理病人適應期、預約時間調整等，希望先處理低風險的項目。

他又說，今日開展的家庭醫學門診是試業期。醫院設備多，必須透過實際應用，以了解是否存在任何問題。透過循序漸進的方式，先開展家庭醫學門診，隨後是專科門診、專職醫療，以至影像診斷服務等，在未來一段時間會逐步增加。盧寵茂預料，在兩至三個星期後，啟德醫院將陸續加入專科門診及專職醫療服務，門診服務量可增加至接近2,000人次。