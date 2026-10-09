警察學院首辦學士課程　設120學額　持副學位可駁入高年級課程

警察學院今年將推出兩個重點項目，分別是將於11月11日正式成立的「香港國際警務學院」，以及年底招生的首個學士學位課程——「安保及刑事調查（榮譽）警務學士」。課程對象是未持有學士學位的員佐級警務人員。學員完成相關科目後，將到警區的前線軍裝及刑事調查單位實習，理論與實踐並重。



警察學院開記者會，宣佈今年將推出兩個重點項目。

香港國際警務學院將辦課程及論壇等 盼打造國際警務學府品牌

香港國際警務學院將統籌20多個旗艦項目，包括「重點培訓課程」及「警務領導論壇」兩大範疇。「重點培訓課程」將聚焦警務策略指揮及領導、戰術應用、反恐及危機管理、刑事調查及安保行動等重點專業領域，為各地執法機構及合作夥伴搭建高水平及專業化交流平台，藉此促進於公共安全領域上的經驗互鑑、知識共享和務實協作。

至於警務領導論壇則會邀請世界各地警務領袖及專家學者來港參與，打造具國家視野、香港特色及國際影響力的警務對話平台。論壇將聚焦新型犯罪趨勢、智慧警政、跨境執法協作及企業管治等議題。

警務學士獲取錄人員將獲全額資助

今年8月，警察學院成功通過香港學術及職業資歷評審局的評審，獲得開辦學士學位課程的資格，將開辦「安保及刑事調查（榮譽）警務學士」課程。此課程是一個「應用學位課程」，特色在於由警隊提供以警務工作為本的學習環境、專業師資及設備。

課程將設「初年級」與「高年級」兩個階段。初年級的課程對象為中學學歷的警員，每年招收約80人，完成課程並通過遴選後，可銜接高年級課程。高年級課程每年名額約40人，除了經初年級課程銜接，同時亦開放予持有副學士或高級文憑的現職警員或警長報讀。

完成課程後可獲警察學院頒授學士學位，其後可以報讀本地或非本地院校的碩士課程。獲取錄人員將獲警隊全額資助修讀課程。2026-27財政年度的課程將於今年底招生，明年3月開學。首批「高年級」入學的人員預計於2029年年底畢業，而首批「初年級」入學人員則最快可於2030年年底畢業。