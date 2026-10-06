裝修工涉打死巴士司機　司機被踢至頭部重創　謀殺罪成判囚終身

裝修工人在淘大花園等升降機時吸煙，遭一名巴士司機指責，兩人疑起爭執，裝修工涉尾隨司機至平台，並對司機拳打腳踢。司機一度送院治理，惟翌日回家後開始嘔吐，其後陷入昏迷，遇襲12天後死亡。裝修工被捕後曾稱：「嗰條友講粗口X我老母...一時激鬼氣咪打佢。」



裝修工否認謀殺罪（HCCC68/2025）受審，4女3男陪審團今（6日）在高等法院退庭商議逾4小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官張慧玲指，本案是一件悲慘的事件，被告背景良好，卻干犯謀殺罪，依照法例只能判處終身監禁。



被告譚潤超（52歲，裝修工人）被控於2023年10月1日，在港謀殺任職巴士司機的何洛文（48歲）。

被告譚潤超在高等法院受審。(葉志明攝)

被告曾腳踢事主的頭部

控方案情指，在2023年9月19日晚上11時許，被告在牛頭角淘大花園手持香煙等待升降機，事主在其身旁揚手，投訴被告吸煙。兩人進入升降機後，被告怒視事主。事主離開升降機後，被告尾隨事主到平台，並突然出拳打事主左臉。被告之後繼續拳打事主，令事主倒地。被告再走向事主，多次腳踢事主的頭，被告之後離開現場。

事主需接受顱骨切除術 因頭部受創亡

事主自行報警求助，並向到場的警員和救護員透露遭受襲擊。救護員發現事主的臉和嘴唇擦傷，左手肘有裂傷。他被送往聯合醫院救治，翌日出院。惟他返家後嘔吐，其後不省人事，妻子召喚救護車，把他送至伊利沙伯醫院急症室，之後轉送腦神經外科。事主並接受顱骨切除術，以減輕腦內壓力。惟他的病情仍然惡化，於同年10月1日去世，死因為頭部受創。

死者妻指其夫曾說遭人不斷踢頭

死者妻子許美寶曾稱，其夫送院後曾向她說，他與施襲者因食煙問題爭執，從而「打起上嚟」，其夫又稱跌倒在地後，遭那人不斷踢頭。

被告稱只打兩拳及踢一腳

被告在事主仍未過身時，曾接受警方的調查，他當時稱，當日遭事主：「大大聲X老母。」被告稱被「焫㷫」，覺「谷鬼氣」，因此襲擊事主，令對方倒地，但稱他只是拳打事主兩次，和腳踢一次。被告又自稱平時很少與人爭執。