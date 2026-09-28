裝修工涉打死巴士司機　被告自稱少與人爭執　只打事主2拳及踢1腳

裝修工人涉與巴士司機因食煙問題爭執，涉向司機拳打腳踢，司機後來陷入昏迷，在遇襲後第12天死亡，工人否認謀殺，案件(HCCC 68/2025)今(28日)在高等法院續審。



控方下午在法庭播放被告被捕後的錄影會面，當時事主仍未死亡，被告稱在等升降機時食煙，但入電梯後已扔掉手上的煙。惟事主一直指責他，兩人因此口角。被告又稱他平常不會和他人爭執，但指事主：「大大聲X老母。」被告稱被「焫㷫」，覺「谷鬼氣」，因此襲擊事主，令對方倒地，但稱他只是拳打事主兩次，和腳踢一次。



被告譚潤超 ，52歲，裝修工人。他被控於2023年10月1日，在港謀殺何洛文（48歲）。

被告譚潤超在高等法院受審。(葉志明攝)

被告譚潤超在淘大花園乘電梯時與事主何洛文相遇。（資料圖片）

被告錄口供時事主仍未去世

控方今下午播放被告於2023年9月21日與警員進行的錄影會面。事主於遇襲後一度出院，其後在家中昏迷再度送院，延至10月1日不治，因此被告這次會面時，事主尚未離世。

被告在錄影會面透露，他食煙習慣已有20至30年，每天約食一至兩包煙。2023年9月19日晚，他和友人用膳後約於11時許離開，途經淘大花園準備返回彩盈邨住所時，在淘大花園等候升降機時食煙，進入升降機前已扔掉手上的煙。惟：「嗰條友（事主）....又話好臭，又指手劃腳。」

被告稱已扔掉煙頭事主仍稱好臭

被告稱兩人進入升降機後，繼續為食煙的事口角。被告強調他已沒有再食煙，更反問事主：「關你乜事？」他指事主繼續稱：「好臭。」當時一名女子原本打算乘搭升降機，見狀便離開。

被告稱遭事主焫㷫故推其後頸

被告稱不認識亦未見過事主，又謂：「我好少同人爭執。」但遭事主「焫㷫」。他們離開升降機後，事主「大大聲X老母」。被告「谷鬼氣」，因此推事主的頸，然後拳打他，事主因此跌倒。被告再腳踢他。他施襲後便離開淘大花園。

半分鐘施襲不知打中甚麼位置

被問及打了事主多少次，被告稱拳打兩次，腳則踢了一次，為時約半分鐘。他不知自己打中事主什麼位置，又指記憶中事主沒有還擊。