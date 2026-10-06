新皇崗口岸｜「合作查驗」自助通道即日起登記　附申請資格及教學

據報最快於下周一（12日）投入服務的皇崗口岸，會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。入境處今日（6日）公布，合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式（舊稱「非觸式e-道」），登記使用「合作查驗」自助通道。



此外，所有合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的e-道登記處或自助服務站即場辦理登記；而18歲或以上的合資格香港居民更可在首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記及完成辦理兩地出入境手續。



入境處今日公布，合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。（鄧倩螢攝）

入境處今日公布，合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。（鄧倩螢攝）

年滿7歲或以上，並符合以下資格的香港居民，由即日起可登記使用「合作查驗」自助通道：

* 持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；

* 持有香港永久性居民身份證及《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，並已登記內地快捷通道；

* 持有香港居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；或

* 持有香港居民身份證及《往來港澳通行證》並附有有效赴港簽注。



皇崗口岸的e-道登記處。（鄧倩螢攝）

已登記內地快捷通道是基本條件，若未登記內地快捷通道，必須先在內地進行登記，才具備登記「合作查驗」自助通道的資格。符合上述資格，並年滿18歲的香港居民均可以使用具備生物特徵認證技術的智能電話登記，步驟如下：

1. 下載「香港e-道」流動應用程式

2. 選擇「合作查驗」

3. 以「智方便」核實身份

4. 按照指示完成登記使用「合作查驗」自助通道的手續



合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的自助服務站即場辦理登記。（鄧倩螢攝）

而7至17歲的合資格香港居民，必須由父母或合法監護人以其「香港e-道」代為辦理登記手續。

14歲或以上的合資格香港居民，在登記使用「合作查驗」自助通道時，亦可一併登記「刷臉通關」服務，透過免出示證件模式使用自助通道服務。

已登記內地快捷通道是基本條件，若未登記內地快捷通道，必須先在內地進行登記，才具備登記「合作查驗」自助通道的資格。（鄧倩螢攝）

四類人使用不同登記方法的權限。（鄧倩螢攝）

以應用程式成功登記後會即時生效

入境處助理處長（管制）汪奇指，市民透過應用程式成功登記後，會即時生效，所以即使市民在皇崗口岸才使用應用程式登記，也可即場過關。他亦有簡介首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記的程序，指通道螢幕上會出現聲明和條款，市民只需要勾選同意，整個過程以秒計，不太影響通關。

入境處助理處長（管制）汪奇示範使用「合作查驗」自助通道。（鄧倩螢攝）

「香港e-道」流動應用程式介面。（鄧倩螢攝）