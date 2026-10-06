新皇崗口岸｜「合作查驗」自助通道即日起登記 附申請資格及教學
據報最快於下周一（12日）投入服務的皇崗口岸，會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。入境處今日（6日）公布，合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式（舊稱「非觸式e-道」），登記使用「合作查驗」自助通道。
此外，所有合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的e-道登記處或自助服務站即場辦理登記；而18歲或以上的合資格香港居民更可在首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記及完成辦理兩地出入境手續。
年滿7歲或以上，並符合以下資格的香港居民，由即日起可登記使用「合作查驗」自助通道：
* 持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；
* 持有香港永久性居民身份證及《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，並已登記內地快捷通道；
* 持有香港居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；或
* 持有香港居民身份證及《往來港澳通行證》並附有有效赴港簽注。
已登記內地快捷通道是基本條件，若未登記內地快捷通道，必須先在內地進行登記，才具備登記「合作查驗」自助通道的資格。符合上述資格，並年滿18歲的香港居民均可以使用具備生物特徵認證技術的智能電話登記，步驟如下：
1. 下載「香港e-道」流動應用程式
2. 選擇「合作查驗」
3. 以「智方便」核實身份
4. 按照指示完成登記使用「合作查驗」自助通道的手續
而7至17歲的合資格香港居民，必須由父母或合法監護人以其「香港e-道」代為辦理登記手續。
14歲或以上的合資格香港居民，在登記使用「合作查驗」自助通道時，亦可一併登記「刷臉通關」服務，透過免出示證件模式使用自助通道服務。
以應用程式成功登記後會即時生效
入境處助理處長（管制）汪奇指，市民透過應用程式成功登記後，會即時生效，所以即使市民在皇崗口岸才使用應用程式登記，也可即場過關。他亦有簡介首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記的程序，指通道螢幕上會出現聲明和條款，市民只需要勾選同意，整個過程以秒計，不太影響通關。