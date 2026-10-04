新皇崗口岸｜保安局辦體驗日　邀請1500名市民率先參觀港方口岸區

新皇崗口岸開通在即，保安局今日（4日）邀請18區共1,500市民參觀和遊覽聯檢大樓港方口岸區，率先體驗往來口岸的公共運輸服務和聯檢大樓內的設施，了解「合作查驗、一次放行」通關模式，以及聯檢大樓的建築設計特色。



保安局今日舉辦社區體驗日，邀請1,500名市民實地參觀和遊覽皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區。（政府新聞處圖片）

保安局今日舉辦社區體驗日，邀請1,500名市民實地參觀和遊覽皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區。（政府新聞處圖片）

保安局今日舉辦社區體驗日，邀請1,500名市民實地參觀和遊覽皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區，保安局局長鄧炳強（左三）到場視察，並與市民交流。（政府新聞處圖片）

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保安局指，今次活動透過民政事務總署協調18區民政事務處，於各區共組織逾1,500名市民參與。參加者從各區指定地點乘搭專營巴士或跨境巴士前往皇崗口岸港方口岸區，並由消防處和懲教署人員擔任導賞員，分組參觀聯檢大樓。

參加者到過聯檢大樓的公共運輸交匯處，了解往來口岸的公共交通安排，並參觀聯檢大樓，了解大樓的室內設計亮點，又到了五樓離境大堂，了解「合作查驗」自助通道的運作。他們並到了四樓入境大堂，海關安排講解旅客清關及海關查驗的流程。

保安局局長鄧炳強今日到場視察，並與參加者交流，了解他們對口岸的意見和體驗。他欣悉不少市民的反應正面，期待重建後的皇崗口岸早日開通，為市民帶來更高效、便捷的通關體驗。他向參加者派發保安局準備的禮品包，又與他們合照留念。政府指，會繼續與深方緊密合作，為皇崗口岸開通作出周全準備。