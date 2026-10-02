新皇崗口岸｜陳國基：各部門確認具開通條件　粵港政府會盡快公布

新皇崗口岸據傳最快於10月12日開通，政務司司長陳國基今日（2日）召開皇崗口岸港方口岸區跨部門準備工作小組會議，逐項檢視口岸開通前的準備工作，並形容是不容有失。他稱各部門在會上已確認口岸具備安全、暢順及高效運作的開通條件，粵港兩地政府會盡快敲定正式開通日期，並向公眾公布。



10月2日，政務司司長陳國機召開皇崗口岸港方口岸區跨部門準備工作小組會議。(陳國基FB圖片)

政務司司長陳國基今日（2日）在社交平台發文，指召開皇崗口岸港方口岸區跨部門準備工作小組會議，聯同十多個政策局和部門，逐項檢視口岸開通前的準備工作。他強調，任何一個細微環節，都可能影響旅客體驗，甚至影響口岸安全運作，絕對是不容有失。

他指，政府已全面審視各項系統測試和壓力測試的結果，各項測試顯示，「合作查驗、一次放行」旅檢通道、「聯合一站式」車道及交通等各項設施整體均運作暢順。路政署亦已完成落馬洲連接橋以及公共運輸交匯處路面的改善工程，包括在路面上鋪了防滑物料。運輸署會再邀請公共交通營辦商再進行路面測試，確保萬無一失。各部門亦在會上確認口岸具備安全、暢順及高效運作的開通條件。

政務司司長陳國基指各部門在會上確認新皇崗口岸具開通條件，粵港政府會盡快敲定開通日期，向公眾公布。（陳國基FB圖片）

陳國基又在會上要求各部門聚焦三大重點：

．再次反覆檢查設備、系統及應急預案，確保開通運作穩定可靠；



．細化人流車流管理，特別做好開通初期及節假日的人手調配；



．與內地對口單位保持緊密溝通，建立即時聯動機制，突發事件必須迅速協調、有效處理。



他指，新口岸採用「合作查驗、一次放行」及「聯合一站式」查驗模式，通關效率將大幅提升，故要求各部門必須以最高標準，做好每一項測試和演練，確保口岸安全、暢順、高效開通。

據傳新皇崗口岸最快於10月12日開通，陳國基指粵港兩地政府會盡快敲定正式開通日期，並向公眾公布。