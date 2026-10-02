新皇崗口岸｜陳國基：各部門確認具開通條件 粵港政府會盡快公布
撰文：陶嘉心
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新皇崗口岸據傳最快於10月12日開通，政務司司長陳國基今日（2日）召開皇崗口岸港方口岸區跨部門準備工作小組會議，逐項檢視口岸開通前的準備工作，並形容是不容有失。他稱各部門在會上已確認口岸具備安全、暢順及高效運作的開通條件，粵港兩地政府會盡快敲定正式開通日期，並向公眾公布。
政務司司長陳國基今日（2日）在社交平台發文，指召開皇崗口岸港方口岸區跨部門準備工作小組會議，聯同十多個政策局和部門，逐項檢視口岸開通前的準備工作。他強調，任何一個細微環節，都可能影響旅客體驗，甚至影響口岸安全運作，絕對是不容有失。
他指，政府已全面審視各項系統測試和壓力測試的結果，各項測試顯示，「合作查驗、一次放行」旅檢通道、「聯合一站式」車道及交通等各項設施整體均運作暢順。路政署亦已完成落馬洲連接橋以及公共運輸交匯處路面的改善工程，包括在路面上鋪了防滑物料。運輸署會再邀請公共交通營辦商再進行路面測試，確保萬無一失。各部門亦在會上確認口岸具備安全、暢順及高效運作的開通條件。
陳國基又在會上要求各部門聚焦三大重點：
．再次反覆檢查設備、系統及應急預案，確保開通運作穩定可靠；
．細化人流車流管理，特別做好開通初期及節假日的人手調配；
．與內地對口單位保持緊密溝通，建立即時聯動機制，突發事件必須迅速協調、有效處理。
他指，新口岸採用「合作查驗、一次放行」及「聯合一站式」查驗模式，通關效率將大幅提升，故要求各部門必須以最高標準，做好每一項測試和演練，確保口岸安全、暢順、高效開通。
據傳新皇崗口岸最快於10月12日開通，陳國基指粵港兩地政府會盡快敲定正式開通日期，並向公眾公布。