瑪麗醫院壞𨋢｜李家超點名發展局交報告：如涉政府人員會追究責任

去年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，28部升降機中，只有4部能正常運作。行政長官李家超今日（15日）在行會前會見傳媒，回應《香港01》記者問到事件會否啟動「部門首長責任制」追究責任，他兩度表明會追究責任，包括承建商、分判商等，如涉政府人員亦會追究責任。他強調必須盡快矯正故障升降機，令瑪麗醫院新大樓盡快啟用，並點名發展局查找真相，一個月內提交報告。



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2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）

李家超點名發展局交報告：如涉政府人員會追究責任

李家超出席行政會議前會見傳媒，被問到能否接受新大樓28部升降機中，有24部未能運作？事件是否達到部門首長責任制的門檻？部門一直未有公布，傳媒報道才公布能否接受？他表示，瑪麗醫院升降機不能有效運作，必須盡快矯正，因醫療服務很重要，新大樓一定要盡快啟用。

我哋會追究責任，包括承建商、分判商、工程人員、專業人士，如果涉政府人員，我亦會追究責任。 李家超

他指，會查找制度不足、從速改善，已接到發展局的初步匯報，已要求局方查找真相，「一個月內向我提交報告」。他指，事件受廣泛關注，重申醫療服務很重要，必須盡快全速矯正，令瑪麗醫院新大樓盡快啟用，為市民服務。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）

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瑪麗醫院新大樓𨋢槽歪斜 傳媒掲發始公布

瑪麗醫院「臨床大樓1」工程近日因屢現升降機故障掀起關注。建築署確認已於去年初發出「完工證明書」，開始進入測試、驗收和執漏階段，機電署亦已於去年7月前就28部升降機發出准用證。不過，新大樓升降機同月開始屢現故障，曾有醫院職員困𨋢、亦曾發生致命工傷。

新大樓的工程總承建商為「保華—安保聯營」，升降機由「安力電梯有限公司」負責安裝。事件於8月被傳媒掲發後，建築署回應指部份裝置功能表現不佳，升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

有傳媒今年9月初再引述消息指，事件或涉升降機槽歪斜。發展局局長甯漢豪才進一步回應指，問題涉及𨋢槽「外牆尺寸有偏差」，當局已掌握問題，解決工程上欠妥之處，有信心今年第四季完成工程。發展局已要求建築署及機電工程署提交報告，以便局方於10月內完成審視並提出後續安排，全面檢視兩個部門在工程項目的驗收及監管工作。

瑪麗醫院「臨床大樓1」28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。《香港01》8月12日所見，瑪麗醫院「臨床大樓1」仍然有部份升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）