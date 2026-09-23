瑪麗醫院壞𨋢｜工程師不當發安全證書判社服令　後續或要紀律聆訊

瑪麗醫院「臨牀大樓1」自去年11月起分階段啟用，升降機接連故障，28部升降機至今仍有多部停用維修。涉案註冊升降機工程師去年11月被機電署票控「不當地發出安全證書」等兩罪，經審訊後裁定罪成，今日（23日）判處160小時社會服務令。有工程師指，判刑視乎涉事者行為失當程度，判處社會服務令反映其行為失當屬輕微，但涉事工師程仍有可能面對紀律聆訊。



工程師指判社服令反映非嚴重違規 但仍有可能面對紀律聆訊

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成稱，判刑要視乎涉事工程師行為失當的程度，今次被判處160小時社會服務令，反映其行為失當屬輕微問題，不屬嚴重違規，相關判刑是一個警告。

他也指出，升降機的安全性及可靠性是兩回事，案件關乎的是涉事工程師在檢驗升降機安全上有疏漏，與升降機運作的可靠性無關。

司徒家成續指，機電署仍可進行紀律聆訊。據《升降機及自動梯條例》 ，機電署署長可提出或將任何人提出關於某註冊人士犯違紀行為的投訴，轉呈發展局局長，由局長於21日內設立紀律審裁委員會處理相關投訴。如相關聆訊結束，紀律審裁委員會裁定有關的註冊人士犯有關投訴所指稱的違紀行為，可作的命令包括罰款、取消或暫時吊銷該人的註冊。

被告羅永齊被判社會服務令160小時。(陳蓉攝)

據控罪書資料，被告羅永齊2025年11月被機電署票控兩罪，包括：交出理應知道在要項上屬虛假或具誤導性的文件，以充作遵從根據本條例對其施加的要求，及註冊升降機工程師進行檢驗後，認為升降機或其任何相聯設備或機械的設計及構造，並非屬良好，或並非處於安全操作狀況，發出安全證書。羅永齊經審訊後被裁定罪成，今日判處160小時社會服務令。