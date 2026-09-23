瑪麗醫院壞𨋢｜機電署稱考慮判刑覆核 撤銷涉案工程師註冊資格
撰文：江麗盈 任葆穎
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瑪麗醫院「臨牀大樓1」自去年11月起分階段啟用，升降機接連故障。涉案註冊升降機工程師被機電署票控「不當地發出安全證書」等兩罪，經審訊後裁定罪成，並判處160小時社會服務令。機電署回覆指，正徵詢法律意見，以考慮是否就相關判刑提出覆核，又稱今日已通知該名工程師撤銷其註冊資格，有關撤銷將於2026年10月8日生效。
機電署指，就法庭裁決，現正徵詢法律意見，以考慮是否就相關判刑提出覆核；同時，基於涉事工程師已被定罪，機電工程署已行使《升降機及自動梯條例》（第618章）第101條所賦予的權力，於今日通知該名工程師撤銷其註冊資格，有關撤銷將於2026年10月8日生效。
機電署又指，因應早前調查結果，已於2025年3月暫時吊銷該名註冊升降機工程師的註冊資格，為期六個月。自暫時吊銷註冊資格至今，該名工程師並未再簽發任何測試及檢驗報告或安全證書。
署方說，會繼續就瑪麗醫院新臨床大樓升降機工程的相關個案進行調查，如發現任何違法行為，絕不姑息，將按相關法例進行檢控。
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