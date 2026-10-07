醫生於無綫節目指人類不需食蔬菜　通訊局裁定投訴成立發強烈勸喻

通訊局早前接獲10宗投訴，涉及今年3月由無綫電視TVB Plus播出的節目《醫啲阿媽都唔知》，節目中註冊醫生鄒重璂指人類「唔需要食蔬菜」、「以肉類為主的飲食亦可維持長期健康」及「人類對纖維嘅最低要求係零」等語句。通訊局經審議後，認為節目中並無提及醫學建議的依據，主持未作出合理努力確保資訊的準確性，即使附有免責聲明，仍不能免除持牌人須遵守準確性要求的責任。局方決定向無綫發出強烈勸喻，敦促其嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文。



註冊醫生鄒重璂指人類「唔需要食蔬菜」、以肉類為主的飲食亦可維持長期健康、「人類對纖維嘅最低要求係零」等。（節目截圖）

涉事節目於今年3月9日晚上9時半至10時在TVB Plus台播放。在節目中，兩名主持陸永、黃嘉雯，提問蔬菜攝取不足會否導致便秘，擔任嘉賓講者的註冊醫生鄒重璂，在沒有提供詳細解說或科學證據的情況下，明確表示人類對纖維的最低需求為零；人類不需進食任何蔬菜；以及在沒有攝取膳食纖維的情況下，僅以肉類為主的飲食亦可維持長期健康。

人類對纖維嘅最低要求係零……唔係話食菜有害，但係就我哋係唔需要食蔬菜……如果我明白到人係肉食性動物嘅意思，即係話可以長期只可以食肉淨食肉，而長期長期可以健康咁生活……我哋人類係可以長期唔需要膳食纖維都可以係好健康，咁樣生存係長期永遠都可以 涉事註冊醫生

無綫指已「盡一切合理努力」邀醫生探討便秘問題

通訊局引述無綫在陳述中提到，無綫已「盡一切合理努力」，邀請醫生從其專業角度探討便秘問題。該醫生就其個人意見向無綫提供醫學參考資料及佐證，顯示其意見有可信的醫學基礎，而該醫生在節目中並無將意見表達成官方或公眾健康指引。

衞生署：缺乏背景及科學佐證 令大眾困惑

通訊局就此徵詢及考慮衞生署的意見。衞生署指，由於節目內容缺乏對相關背景及科學佐證的解說，因此該醫生的部分健康建議顯得不完整，亦偏離衞生署對攝取膳食纖維及水分的一般健康建議，有可能令普羅大眾感到困惑。

註冊醫生鄒重璂指人類「唔需要食蔬菜」、以肉類為主的飲食亦可維持長期健康、「人類對纖維嘅最低要求係零」等。（節目截圖）

涉事醫生觀點基於論文分析 通訊局：節目無提及依據

通訊局經審議後，認為該節目明確定位為「澄清誤解並呈現與健康相關的真實事實」，因此事實陳述應受準確性要求的規管。

通訊局指，與衞生署都留意到，無綫在陳述中提到該醫生的意見是基於其本人的研究論文，該論文剖析更新世原始人類（即人類在一萬多年前以狩獵採集為生的祖先）及其他北極地區族群的肉食性飲食習慣，這很有可能與該族群獨特的基因結構有關，而非必然適用於現代人類。

然而，該節目、節目主持及該醫生並無提及這些醫學建議的依據，而這些資訊對於讓大眾理解建議的基礎及其適用範圍至關重要，該做法可能會誤導觀眾以為進食蔬菜會導致便秘。而且，該醫生沒有提及，所依據的研究的對象和具體情況，或會令觀眾以為建議適用於一般大眾。

註冊醫生鄒重璂指人類「唔需要食蔬菜」、以肉類為主的飲食亦可維持長期健康、「人類對纖維嘅最低要求係零」等。（節目截圖）

通訊局：主持未作出合理努力確保資訊準確性

通訊局認為，主持未作出合理努力確保資訊的準確性，例如主持在對話中至少可詢問醫生其健康建議是否適用於所有人士，還是僅限於特定情況或健康條件的個別人士；主持人亦未有提醒觀眾應考慮自身的健康狀況及諮詢家庭醫生，而類似提醒常見於其他相類健康資訊節目。

節目結束時附有免責聲明，指該節目含有個人意見。不過，通訊局指免責聲明並不能免除持牌人須遵守準確性要求的責任。局方又稱，該醫生指人類無需攝取任何膳食纖維也能終生保持健康的健康建議顯得不完整。

裁投訴成立 發出強烈勸諭

通訊局裁定投訴成立。考慮到節目含有可能不準確且有誤導風險的資訊，而資訊關乎重大的公眾利益，並會對公眾健康構成潛在影響，通訊局決定向無綫發出強烈勸諭，敦促其嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的規定。

通訊局已提醒無綫須確保節目符合《守則》相關準確性的要求，並且跟進處理該節目相關集數中所呈現不完整、可能不準確及有誤導風險的資訊。