漫遊｜港人北上收+852電話　手動Cut線遭收費　通訊局3招保平安

北上｜深圳｜漫遊｜不少港人北上玩樂或外遊時，都以為遇到陌生來電，認為只需Cut線就能避開漫遊費，其實一樣照收錢！近日，有北上的港人因為習慣手動拒接，收到賬單時才驚覺被扣冤枉錢。原來拒聽等同自動接聽？通訊局教大家3招可以免卻交這些冤枉錢！即睇下文教你如何避開陷阱！



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漫遊通話｜以為拒接好明智？結果慘被扣漫遊費！

不少港人北上玩樂時，收到顯示為「+852」的陌生香港來電，第一反應都是Cut線，避免產生漫遊通話費。然而，有網民於社交平台Threads上分享，指自己日前在內地收到香港電話，已經故意Cut線，以為萬無一失。結果月底收到賬單時，驚覺被電訊商收取了十多港元漫遊費，事主無奈表示：「好弱智，應該要等電話響完，甚麼都不要做。」

有網民分享，指自己日前在內地收到香港電話，已經故意Cut線，結果月底收到賬單時，驚覺被電訊商收取了十多港元漫遊費。（AI生成圖）

此帖文引來大量網民留言，不少人表示自己亦曾中招：「之前唔知Cut線要收錢，撳咗好多個，最後收咗3百幾蚊！」、「問過電訊商，手動Cut線真係會當你接聽」；也有心水清網民留言：「應該問佢點解Cut線變漫遊，為何簽約時候冇同簽約人講？」

漫遊通話｜原來做錯1步！手動Cut線等同接聽？

消委會曾多次提醒市民，在海外漫遊時，手動拒接來電會觸發電訊商的「有條件來電轉駁」。由於系統要先將來電送至當地的漫遊網絡，再由當地網絡將訊號轉駁回香港的語音信箱，因此會產生兩段漫遊費用。

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港人北上必學！亂收費3大地雷 避開冤枉收費

除了拒聽導致多收電話費之外，還有以下3項港人經常中伏的電訊陷阱：

通訊局教3招保平安｜1 取消所有來電轉駁服務

通訊局指出，若旅客離港前已啟動「來電轉駁」功能，電話繁忙或未能接通時，來電便會自動轉駁至預先設定的香港號碼或留言信箱。即使沒有親自接聽，仍需支付兩程漫遊費用，包括本港轉駁至當地、以及由當地轉駁回港的費用。通訊局建議， 港人離港前應盡可能取消所有來電轉駁服務，待回港後才重新啟動。

通訊局教3招保平安｜2 入境前暫停主卡數據功能

不少人的手機會同時插著香港主卡與內地數據卡/儲值卡，開啟了手機的「允許切換流動數據」功能，當內地卡訊號不良時，手機會自動轉用香港主卡上網，因而觸發昂貴的「按量計費」或漫遊日費。

不少人的手機會同時插著香港主卡與內地數據卡/儲值卡。(AI生成圖）

通訊局建議，入境前進入手機設定，暫停香港主卡的「數據漫遊」和「流動數據」功能，並不時檢查設定，確保外遊期間維持關閉狀態。

通訊局教3招保平安｜3 勿隨便點擊連結

當抵達目的地時，可能會收到流動應用程式、當地漫遊電訊商或香港營辦商發出的歡迎及推廣訊息，部分訊息會指示用戶選用特定服務。通訊局警告，切勿隨便點擊連結！避免無意中啟動流動數據，產生預期之外的漫遊費用。

通訊局警告，切勿隨便點擊超連結，避免無意中啟動流動數據，產生預期之外的漫遊費用。（AI生成圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略