TVB《中年好聲音》植入式廣告違規　通訊局指突兀削觀賞性發勸諭

電視廣播有限公司（無綫）翡翠台於今年6月15日播放電視節目《中年好聲音321經典大戰》，通訊局接獲3位公眾人士投訴，指節目展示贊助產品突兀，與節目内容無關。局方審議後，認為歌手在演唱過程中深情凝望或親吻贊助產品的表現誇張，顯得突兀及影響觀賞趣味，裁定違反《電視廣告守則》，向無綫發出勸諭。



另外，通訊局又就無綫播放的必理痛廣告向其發出強烈勸諭，指相關廣告或涉誤導成份。



通訊局接獲3公眾人士投訴，指節目《中年好聲音321經典大戰》展示贊助產品突兀，與節目内容無關。（TVB節目截圖）

針對無綫於2025年6月15日晚上8時至9時、於翡翠台播放的《中年好聲音321經典大戰》，通訊局共接獲3名公眾人士投訴。投訴主要涉及節目中，歌手們一邊唱情歌，一邊以顯著的方式展示多種贊助產品，予人不自然、突兀的感覺，並不配合節目內容，也令欣賞演出的觀眾分散注意力；以及節目在最後一個環節公然招募產品贊助商。

個案細節顯示，節目開始前，電視台以聲音及畫面指出「以下節目含有間接宣傳」的聲明，片尾又指出節目有10個產品贊助商。最後一個環節中，有8名歌手輪流接唱一首粵語情歌，演出期間，每位歌手拿着一件贊助產品貼近臉龐、深情凝望或親吻產品，其間，產品包裝上的贊助商標或品牌清晰可見。另於節目尾聲時，女主持手持一盒印有「中年好聲音 廣告招募中」標語的紙巾盒，並感謝贊助商支持。

無綫在陳述中表示，有關環節旨在向節目贊助商表達謝意，因此出現贊助產品符合内容所需，整體表達形式亦算自然。

通訊局審視投訴細節及無綫陳述後表示，環節中未提及品牌名稱和產品價格、銷售點或供應情況，亦未對贊助產品加以讚賞；雖然表演者曾鳴謝產品贊助商，但無游説觀眾購買或使用產品，表達手法符合「不得直接推銷或建議使用的規定」。無綫在節目開始前播出間接宣傳聲明，並在片尾顯示產品贊助商，亦符合「識別規定」。

女主持在節目最後手持印有標語的紙巾盒畫面短暫，亦無提及或展示贊助產品，對招募產品贊助商的宣傳效果不大，通訊局認為片段可在節目內播放。

不過，通訊局指歌手在長約4分鐘的歌曲中，以顯著方法展示贊助產品，包括中成藥、藥油及健康補充劑等，品牌名稱和商標清晰可見，與表演内容不融合，未能自然融入節目内。

局方指出，就節目内容及類別而言，歌手深情凝望或親吻產品的表現誇張，顯得不自然，又令人覺得突兀並影響觀賞趣味，不符合「表達手法須自然及不突兀的規定」，違反《電視廣告守則》，認為有關投訴成立。經考慮所有相關因素及個案的具體情況，局方決定向無綫發出勸諭，敦促其嚴格遵守《電視廣告守則》的相關規定。

通訊局向無綫發出勸諭，敦促嚴格遵守《電視廣告守則》中的相關規定。（資料圖片 / 余俊亮攝）

另外一宗投訴個案涉及無綫翡翠台於2025年5月21日播放的「必理痛」電視廣告，有公眾指該廣告聲稱「必理痛連續30年銷售NO.1止痛藥品牌」含誤導成份，未列明聲稱所指的銷售排名的所在地；以及片段展示同一品牌的另外兩款傷風感冒藥（一為藥片、一為粉劑），誤導觀眾以為該等傷風感冒藥同樣在市場銷量第一。

無綫和廣告商表示，附注列明該聲稱所指的地區為「全港」；另外聲稱所指的是有關品牌，而非任何指定產品，在廣告中展示粉劑產品只為說明品牌提供不同種類的產品，並無誤導。

通訊局表示，聲稱無以明確及清晰方式指出銷售排名的所在地區；相關粉劑產品亦不屬於無綫 / 廣告商所提供的憑據範圍，不應與聲稱「連續30年銷售NO.1」並列，裁定投訴成立，向無綫發出強烈勸諭。