商業電台AM864台部份時段漏報新聞及天氣　通訊局罰12萬元

通訊事務管理局今日（7日）發出公告指，商業電台在2022年5月至今年4月2日期間的若干時段，未有在AM864台播放每小時一次的新聞及天氣報道，違反牌照規定。商台解釋稱，漏報及不準確報告涉及人為失誤及行政疏忽，已作修正。通訊局認為，難以接受長達4年的違規，判罰款12萬元。



商業電台在2022年5月至今年4月2日期間的若干時段，未有在AM864台播放每小時一次的新聞及天氣報道，違反牌照規定，遭通訊局罰款12萬元。（資料圖片）

商台向通訊局解釋，在有關時段漏報每小時新聞及天氣報道，以及提交不準確的合規報告是人為失誤及行政疏忽所致，已作出修正。商台又稱，經評估AM864台的聽眾較少及尚有其他可供選擇的新聞資訊來源，因此漏報對聽眾造成的影響極小。不過，通訊局認為，商台長達4年的違規及向監管機構呈交不準確記錄，情況令人難以接受，按《廣播（雜項條文）條例》處以罰款12萬元。

除了罰款外，通訊局認為，商業電台須加強內部監控以避免日後發生同類事件，已按《廣播（雜項條文）條例》指示商台須在一個月內提交令通訊局滿意的改善建議，以加強其內部程序及監察制度以確保合規。

翻查網上報導，商台AM864台於2019年9月2日時亦曾漏報每小時一次的新聞及天氣報道，當時曾遭通訊局發出強烈勸諭。

AM864是香港商業電台旗下的一個廣播頻道，亦是目前商台的唯一外語頻道，每天主要播放音樂節目。按牌照規定，AM864台須按要求於早上7時至晚上11時期間，播放每小時一次的新聞及天氣報道。