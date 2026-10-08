消委會．尿片｜JOLLY TOTS每片$1.5性價比高　moony大王防側漏差

嬰幼兒皮膚幼嫩敏感，媽媽揀選尿片或學習褲等長時間接觸皮膚的產品格外小心。消委會評測市面其中25款嬰幼兒紙尿片及學習褲，全部樣本的衛生情況理想，亦符合化學安全要求。有兩款樣本有回滲或側漏情況，未能達到標準，包括日本「moony」有機棉紙尿片及日本「大王 GOO.N Plus」柔觸肌黏貼型紙尿褲。



25款樣本中，有當中12款的整體評分獲得最高5分總評，並以馬來西亞品牌「Applecrumpy」Air Plus紙尿片及 Pampers Ichiban一級幫安睡褲表現最佳，在滲透性能及防側漏表現等方面，全都獲5分評價，每片均價分別為5元及7.6元。而內地產的「JOLLY TOTS」傳統紙尿片是5分好評樣本中最便宜的一款，一包32片售48元，平均每片只需1.5元，性價比最高。



消委會評測25款嬰幼兒尿片，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片、10款穿着式嬰兒紙尿褲，以及4款聲稱適合夜間使用的夜用紙尿片/褲。（消委會圖片）

是次測試涵蓋25款樣本，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片、10款穿着式嬰兒紙尿褲，以及4款聲稱適合夜間使用的夜用紙尿片/褲。測試參考內地標準，評估樣本的滲透性能、化學安全程度、透濕氣表現、防側漏表現及標示資料齊整度。

測試結果顯示，全部樣本在衛生及化學安全檢測中均表現理想。25款樣本中共12款整體評分獲得最高5分滿分，當中最便宜的產品為內地製「JOLLY TOTS Comfy Dri Baby Diapers」，平均每片售價僅約1.5元，除了在滲透性能取得4.5分外，其餘細項均屬5分，表現高出不少貴價牌子，成為性價比最高的選擇。

最便宜的產品為內地製「JOLLY TOTS Comfy Dri Baby Diapers」，平均每片售價僅約$1.5。（網上圖片）

消委會又指出，25款樣本在回滲量、防側漏及透氣等功能表現上存在顯著差異，有兩款不符標準。日本「大王 GOO.N Plus」平均回滲量為22.5克，超出內地標準15克的上限要求，並在測試中出現了側漏情況；另一款「moony」有機棉紙尿片同樣出現側漏，未能達到標準中「無側漏」的嚴格要求。「大王 GOO.N Plus」代理商表示，涉事產品將會停售並由新系列取代；「moony」生產商則指，產品已通過國家標準的防側漏測試並提交報告。

另外，夜用紙尿褲「Seventh Generation Free & Clear Overnight Diapers」的水氣流量較低，透濕氣表現僅獲2分評分。在衛生與化學安全方面，全部25款樣本均未有檢出致病微生物、甲醛及可分解致癌芳香胺染料。紙尿褲「BESTPRICE by Topvalu」檢出微量砷及鉛，惟檢出量遠低於標準上限，整體符合安全要求。

消委會提醒，家長選購嬰幼兒尿片時應綜合考量多項因素，切勿單憑價格高低作為唯一準則。家長需按嬰幼兒體型選擇合適尺碼，過緊會造成勒痕不適，過鬆則容易引起滲漏，其次應評估產品的吸收速度、回滲量及透氣表現。

日常使用方面，家長購買時需密切留意生產及有效日期，按實際消耗量購入，避免大量囤積以致過期。尿片應妥善存放於陰涼乾燥處，開封後須密封以防受潮或污染。此外，即使尿片吸水力強，若長時間不更換仍會增加幼兒患尿布疹的風險，因此家長必須適時更換，時刻保持幼兒臀部清潔乾爽。

消委會又敦促製造商持續加強產品的品質管理，並強烈建議供應商必須在包裝上清晰明確地標示生產日期、保質期及到期日，以保障消費者的知情權，並免卻幼兒誤用過期產品而帶來的健康風險。