秋冬足部護膚｜消委會足部護理霜實測：2產品獲5星、7大護足建議

秋冬換季，大家都會細心呵護臉部與雙手肌膚，往往忽略了雙腳的肌膚也需護理。直到換上涼鞋時，才赫然發現腳趾及腳踭早已乾燥及積厚繭。這樣不僅影響美觀，若放任不理，乾燥處更可能形成微細裂縫，增加出現潰瘍、疼痛，甚至增加皮膚受感染等的機會，嚴重時更可能影響日常的走動。想在轉季養成嫩滑雙足，定期塗抹足部護理霜是不可或缺的護膚步驟。

消費者委員會（消委會）早前特別挑選了10款足部護理霜進行深入的保濕效能試驗與化學檢測，產品涵蓋由開架品牌至專櫃產品。並邀請了超過160位亞洲女性進行為期28天的試驗；並另就產品的成分安全進行檢測。大家在挑選足部護理霜時，不妨參考看看。



想在轉季養成嫩滑雙足，定期塗抹足部護理霜是不可或缺的護膚步驟（freepik）

足部護理霜測試結果

消委會足部護理霜結果顯示，持續使用各款樣本均可達到不錯的保濕效果。半數樣本在連續使用14日後，已經可以提升足部皮膚水分含量平均超過50%；而連續使用28日後，4款樣本更可提升皮膚水分含量平均逾70%，保濕效果較突出。不過，仍需留意部分樣本檢出游離甲醛及/或香料致敏物，皮膚較易過敏人士要格外留神。

2款足部護理霜總評獲5星

消委會對各足部護理霜樣本進行測試後，2款產品總評獲5星，分別是SABON 特潤足部護理霜及Derma:B Urea 9.8 Foot Cream。

4款樣本整體保濕效能出色（freepik）

4款樣本整體保濕效能出色

此外，消委會就各樣本於不同試驗階段的保濕效果指出，以樣本（FC1）SABON 特潤足部護理霜、（FC2）Derma:B Urea 9.8 Foot Cream、（FC3）Dr. Scholl 深層保濕乳霜腳跟用Deep Moist Heel Cream和（FC4）ORIGINS 柔軟足部滋潤膏 REINVENTING THE HEEL Mega Moisture for Dry, Cracked Feet的整體表現較為理想，既能於第一個試驗階段（使用14日後）顯著提升腳踭皮膚的水分含量，平均改善幅度超過40%；及後於第二個試驗階段（使用28日後）仍能進一步提升皮膚的水分含量，改善幅度達70%以上，持續有效改善足部皮膚的乾燥情況。

足部護理有法：定期修剪腳甲，腳甲保持適當的長度（freepik）

足部護理有法

香港足病診療師協會會長王映芝建議所有人士（包括長者和糖尿病患者）參考以下日常護理足部步驟和貼士：

1. 每日檢查足部，檢視有否割傷、瘀傷、水泡、潰瘍，或者感染的腳甲；

2. 保持足部清潔是維持足部健康的重要一步。每日用溫水清潔雙腳，避免用過熱的水沖洗或浸洗雙腳。於清潔後，用毛巾輕力印乾皮膚（特別是趾縫間），大力擦拭容易令痕癢情況惡化；

3. 隨後塗搽適當的皮膚護理產品，要留意避開塗搽腳趾趾縫；塗搽在極度乾燥皮膚表面時，應避免打圈按摩，否則，摩擦產生的熱力有機會令皮膚痕癢，如有需要，可於睡前先塗搽足部護理霜或其他潤膚霜，再穿上棉質襪子促進皮膚吸收；

4. 要避免足部皮膚出現乾燥情況，日常亦要做好防曬措施，塗搽防曬產品時不忘足部外露位置；

5. 定期修剪腳甲，腳甲保持適當的長度，避免剪得過圓或過短，以預防出現趾甲問題。趾甲問題除了可能影響走路姿勢外，長遠更可能增加足底局部壓力，引發疼痛或不適；

6. 挑選適當的鞋襪，穿着尺寸合適、具支撐力和舒適的鞋；襪子亦不能太緊，要選擇彈性適中，吸汗和透氣的棉質襪。外出時避免穿着涼鞋、拖鞋或人字拖，避免「穿鞋不穿襪」。否則，皮膚與鞋子內部反覆摩擦會加劇皮膚的損傷；

7. 提高足部護理和保護的意識，要及時確認和處理足部皮膚問題，以免出現損傷及伴隨的感染。當遇到足部問題，例如有厚繭、感染、損傷，或者異常的感覺時，應當求診由醫生或足病診療師作相關檢查，及早治理。