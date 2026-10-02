Hotstone Yoga結業｜消委會：至今接獲286宗投訴　涉款逾390萬元

主打岩盤浴瑜伽的Hotstone Yoga日前突然全線結業，不少顧客反映上月仍被推銷課程。消委會回覆查詢表示，截至今日（2日）下午5時，消委會共接獲286宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共3,909,444元。 屬苦主之一的藝人歐倩怡表示，苦主群組目前已增至約8,00人。



經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

消委會提醒受影響的消費者，若使用信用卡等設退款機制的支付工具繳付按金或整筆款項，應盡快聯絡銀行等發卡機構查詢有關交易是否有退款保障，並嘗試按機制申請退款，不過必須注意退款保障可能設有期限，一旦過期申請將不獲受理，亦未必能惠及以信用卡分期付款的消費者。

另一方面，若商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人，但在一般的情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能登記為無抵押債權人。在其他債權人分得賠償後，若仍有餘額，才可得到賠償。若商戶是因資不抵債結業，消費者最終可取回款項的機會不高。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜珈的店鋪，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

有不少客戶對停業消息感驚訝，藝人歐倩怡亦是苦主之一。他們事前未獲公司通知，部份人更被推銷課程、最近才續會，預繳約1萬多港元，目前苦主群組已增至約800人，他稱已報警和向消委會投訴。

海關昨日表示，已接獲相關舉報，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。