年宵信心大不同　新檔王首攻維園樂觀看市道　舊檔王抱持戰死精神

維園年宵市場400個攤位今日（7日）起公開競投，4個快餐及73個濕貨攤位率先於今早競投。結果，快餐A檔以最高28萬元成交，投得該檔位的何先生稱要「保持神秘」，未有透露將會出售產品。以往有在旺角花墟經營年宵的他稱因有經驗，所以對市道抱持樂觀態度。至於投得上屆年宵檔王C舖的檔主則對能回本不感樂觀，預期今年的人流會更少。



維園年宵市場400個攤位由今（7日）起公開競投，4個快餐及73個濕貨攤位於今早競投。(董素琛攝）

最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔，經15口叫價後，以26萬元成交，較去年高出3萬元。旁邊的D檔，以一口價15萬元成交，較去年低約3.3%。

今年檔王是鄰近天后興發街入口的A檔，底價為120470元，經12次叫價後，最終以28萬元成交。附近的B檔，經10次叫價後，以19萬元成交，較去年的13萬元高出約46%。

出售章魚小丸子回本不樂觀 秉「戰死沙場」精神：我哋有錢

投得C檔的陳先生表示，原本預期能以18萬元投得檔位，打算出售章魚小丸子、香腸等熱門年宵小食。去年投得A檔的他說，對能「回本」不感樂觀，預期今年的人流會更少，但因一直有經營年宵，笑言因「我哋有錢」，會秉持「戰死沙場」的精神繼續經營。

投得C檔的陳先生打算出售章魚小丸子、香腸等熱門年宵小食。(董素琛攝）

新檔王稱保持神秘未透露賣何食物 稱28萬元成交低於預想價

首次進攻維園年宵的何先生投得本年檔王A攤位，原本預料會以30萬投得檔位，最終以較低價投得。他未有透露會出售的產品，稱要保持神秘。他指，以往有在花墟經營年宵，因有經驗所以對市道抱持樂觀態度。

吳先生投得D檔，認為15萬中標價在預期之內。原本從事玉子燒生意的他，打算在年宵出售各地的特式小食，涵蓋韓式、台式、中式等美食，又打算找「大隻仔」到場幫忙宣傳，認為天氣理想的話，生意較去年升10%至20%不是難事。他稱不打算加價，「最緊要人人買得起」。

吳先生投得D檔，認為15萬中標價在預期之內。(董素琛攝）

食環署回應上屆空置攤檔活動爭議：加強巡查

上屆年宵曾有空置檔位疑被用作卡牌遊戲，食物環境衞生署高級總監（行動）周錦洪表示，署方會加強現場巡查，若發現任何違反特許協議的情況，會即時要求相關人士立即停止。