長實安達臣首置盤鋼筋「疏少」　業界：屋宇署提205檢控有震懾力

《香港01》率先報道觀塘安達臣道首置盤上蓋工程，有樓宇鋼筋出現問題。其後廉署調查發現，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程，項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、冇咗」。屋宇署上周五（22日）表示，就工程提出合共205項檢控。工程界立法會議員盧偉國及建造業總工會理事長周思傑今早（25日）在香港電台節目同樣指檢控有震懾作用。周思傑亦認為政府應多利用科技作監管。



《香港01》去年10月揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。（資料圖片／王海圖攝）

工程界立法會議員盧偉國。（資料圖片／盧翊銘攝）

建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片）

屋宇署表示根據調查結果，認為涉事的建築工程公司及個別與工程直接相關的人士干犯《條例》。經徵詢律政司意見後，署方已按照《條例》第40（2A）（b）條提出共204項檢控，合共涉及2間公司和6名個別人士；亦就《條例》第40（2AB）條向當中一名適任技術人員提出一項檢控。

盧偉國：事件令業界人士警惕

工程界立法會議員盧偉國及建造業總工會理事長周思傑同樣指檢控有震懾作用。當中，盧偉國認為事件令業界人士警惕，知道政府有監管，不能為所欲為；不過他相信事件並不普遍。

周思傑則指，本港近年有不少建築違規情況，例如1999年居屋短樁醜聞及2021年柏傲莊混凝土不符標準等。他認為政府應多利用科技作監管，例如可多用無人機遠距離監察不同地盤狀況。