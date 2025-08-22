長實安達臣道首置盤行賄｜屋宇署提出205項檢控　正跟進事故報告

《香港01》去年10月率先報道，正在興建的觀塘安達臣首置盤上蓋工程，有樓宇鋼筋出現問題。廉署調查發現，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程，項目全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、冇咗」，以及有移位；涉及缺少的鋼筋數量少於10%，未有影響整體結構安全。



屋宇署今日（22日）表示，就工程部份結構的鋼筋未有依照《建築物條例》（第123章）標準安裝，署方提出合共205項檢控，並正與項目的註冊結構工程師緊密跟進事故報告及所需的補救措施，包括為建築物進行局部加固、有需要時拆卸部份結構，並重新配置鋼筋及澆注混凝土。



01獨家｜長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋 地盤即時停工需交報告

《香港01》去年10月揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片／王海圖攝）

6幢大樓均發現鋼筋位置、粗幼及數量 與圖則不符

屋宇署表示，去年8月接獲舉報，指觀塘安達臣道一個建築地盤上蓋工程有部份結構的鋼筋，未有依照《條例》標準安裝。該地盤為住宅發展項目，包括6幢多層住宅大樓。

其後署方勒令整個地盤停工和多次派員到地盤核查，並要求項目的註冊結構工程師及註冊承建商，在6幢大樓上蓋工程的不同位置鑿開混凝土進行調查，發現6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則的情況，包括一些鋼筋位置與圖則不符或移位、鋼筋粗幼與圖則不符、鋼筋數量比批准圖則少，以及結構柱移位等。

提出共205項檢控 涉2間公司及6人

屋宇署根據調查結果，認為涉事的建築工程公司及個別與工程直接相關的人士干犯《條例》。經徵詢律政司意見後，屋宇署已按照《條例》第40（2A）（b）條向與該等工程直接有關的原先和目前負責的註冊一般建築承建商、原先和目前負責的註冊一般建築承建商的獲授權簽署人，以及與該工程直接有關的4名適任技術人員提出共204項檢控，合共涉及2間公司和6名個別人士；亦就《條例》第40（2AB）條向當中一名適任技術人員提出一項檢控。

廉政公署今年5月公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。（資料圖片/夏家朗攝）

屋宇署：整體結構無明顯危險 正跟進事故報告

屋宇署指，雖然6幢大樓的整體結構沒有明顯危險，屋宇署正與項目的註冊結構工程師緊密跟進事故報告及所需的補救措施，包括為建築物進行局部加固、有需要時拆卸部份結構並重新配置鋼筋及澆注混凝土。

署方今年5月表示，涉案的註冊承建商另有5個私人發展項目，署方已加強巡查工作，未有發現該5個項目的鋼筋數量及位置與圖則不符，或明顯的結構安全問題。