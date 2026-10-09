新皇崗口岸10.12開通　舊口岸清晨停運　入境處彈性處理遲到市民

新皇崗口岸將於下周一（12日）早上6時半開通，落馬洲管制站（俗稱「舊口岸」）將同時完成歷史任務。入境處表示，會確保上午六時半前抵達落馬洲管制站或舊皇崗口岸的人士，能順利完成出入境手續。至於有人若於6時31分才到達落馬洲管制站，會否不予放行？處方代表則回應會照替其處理出境程序。



入境處、海關、運輸署及警方今日召開跨部門記者會，交代新皇崗口岸開通安排。（洪戩昊攝）

原有的皇崗口岸旅檢大樓2020年起重建，現時連接落馬洲管制站的是一幢臨時旅檢大樓。隨着新皇崗口岸啟用，俗稱「舊口岸」的落馬洲管制站及臨時旅檢大樓，均會於下周一停用。

往落馬洲管制站市區巴士尾班車清晨5時半起陸續開出

交通方面，運輸署助理署長謝善怡指，多條由市區前往落馬洲管制站的城巴、九巴及小巴路線，陸續由當日清晨5時半起開出。前往舊皇崗口岸的短途跨境巴士亦將於清晨5時多從全港不同地方開出，由舊皇崗口岸前往市區的尾班車則將於上午6時多開出。

「皇巴」尾班車料早上6時20分前開出

最後一班前往口岸、俗稱「皇巴」的落馬洲/皇崗穿梭巴士，預計於當日上午6時15至20分，由新田公共運輪交滙處開出；至於南行往新田的皇巴，則會於舊口岸所有跨境人士完成清關及登車後開出。

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與。（資料圖片／湯致遠攝）

入境處：6時31分抵達仍獲處理出境

「舊口岸」將於當日早上6時30分停運，若有市民遲到抵達落馬洲管制站怎麼辦？入境處助理署長（管制）汪奇回應，明白有市民下車，再走到落馬洲管制站，可能已是6時31分，處方仍會照替其處理出境手續。

警方料有巴士迷打卡 現場將設公眾活動區

警務處邊界區指揮官劉經倫指，警方會於上午六時半設水馬，禁止車輛進入落馬洲管制站。他表示，警方預計屆時會有巴士迷欲乘搭皇巴尾班車，亦會有市民打算到落馬洲管制站拍照留念，所以警方會在現場設置公眾活動區，以將相關活動對新田公共運輸交匯處的影響減至最低。

新皇崗口岸的e-道。（資料圖片／湯致遠攝）