新皇崗口岸開通｜鄧炳強稱夠人手應付　籲市民「唔趕住可遲體驗」

新皇崗口岸啟用進入最後倒數，保安局和深圳市人民政府口岸辦公室聯合公告，24小時通關的皇崗口岸於下周一（12日）早上6時30分啟用，保安局局長鄧炳強下午12時半將就口岸開通會見傳媒；入境處、海關、警務處和運輸署的代表亦會舉行記者會交代有關詳細安排。鄧炳強表示，周日上午深方口岸區設有開通儀式 ，目前雙方確認口岸具備安全暢順、高效運作條件。



鄧炳強表示，通關當日會啟動緊急事故監察支援中心、前線指揮中心，監察車流、人流和周邊交通，確保交接順暢。他指，當局亦與深方口岸單位設有聯合指揮中心協調，確保安全有序運作。被問到口岸開通初期吸引較多市民前往影相打卡、甚至有旅行社安排成為訪港景點，他表示，當局已預備足夠人手和後備方案應對突如其來的人流，開通前已有長時間準備和壓力測試，有信心應付得到，但亦建議市民「唔係真係趕住，遲少少體驗」。



新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（資料圖片／湯致遠攝）

周日早上深方口岸舉行開通儀式

鄧炳強表示，皇崗口岸定於2026年10月12日上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。臨時旅檢大樓和香港落馬洲管制站屆時會停止，政府已準備足夠人手，確保開通時暢順有序；保安局會啟動緊急事故監察及前線指揮中心等，並會與深方緊密協調。另外，港深兩地將在周日（11日）早上在深方口岸區舉行開通儀式。

他又指，香港口岸區自7月31日成立以來，政府各部門過去兩個多月進行了超過100次演練，包括系統測試、壓力測試、流程測試等。政府已即時總結經驗，進行改善，例如加強Wi-Fi接收、行車路面防滑工程、改善公共運輸交匯處指示等，港深雙方已確認口岸具備安全、暢順、高效運作等開通條件。

新皇崗口岸將是首個用合作查驗一次放行的口岸，有134條自助通道，另有68條人手通道。自助通道可用讀證或刷臉通關，合資格居民可透過入境處「香港e-道」手機應用程式預先登記使用合作查驗及刷臉服務。市民可使用回鄉證或身份證進行出入境手續。車輛方面，司機可以經自助車道，一次過完成五個單位的檢查流程，隨車人員則有專屬檢查廳，完成出入境手續。

被問到為何選擇在清晨開通關口，他指凌晨時份其他口岸的車輛亦可使用皇崗，早上六時半則只有持皇崗牌的汽車可使用，認為是理想交接時間。至於若市民去錯落馬洲管制站會如何處理，他指皇巴會停運，專營巴士路線會載客前往新口岸，進入落馬洲管制站的道路亦會封閉，故不存在去錯的問題。

稱市民過關停留影相打卡人之常情 仍建議遲少少去體驗

他又指，理解市民希望先睹為快新口岸，又或有旅行團會以新皇崗口岸作為賣點，過關時停留「打卡」是人之常情。但他呼籲市民「如果唔係真係趕住嘅，咪遲少少去體驗囉」，又指「開咗之後，大家有大把時間可以去打卡影相」，但同時當局會準備足夠人手，應對人流多的情況。