新皇崗口岸皇巴取消｜服務近30載功成身退　10.12早上6:15尾班車

新皇崗口岸即將在下周一（12日）上午6時30分正式啟用，屆時專營巴士將可直達，服務近30年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士）將會完成歷史任務。皇巴今日（9日）公布，下周一早上6時15分開出最後一班北上往深圳皇崗口岸的班次。



新皇崗口岸即將在下周一（12日）上午6時30分正式啟用，屆時專營巴士將可直達，服務近30年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士），將會完成歷史任務。（九巴提供）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（資料圖片／林遠航攝）

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇，車站外不時打蛇餅。（皇巴提供圖片）

皇巴表示，皇巴士將於10月12日早上6時15分開出最後一班北上往深圳皇崗口岸的班次，預計現場人流眾多，有需要時皇巴士或會提早截龍，前往深圳的乘客如未能上車，可於新田運輸交匯處等候九巴路線B11的首班車前往皇崗口岸。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇。（皇巴提供）

落馬洲-皇崗跨境穿梭巴士（皇巴）1997年3月20日投入營運，當年港深政府各自選出營辦商合推往返口岸穿梭巴士，港方由九巴中標。初期無通宵班次，至落馬洲管制站2003年起24小時通關，才改為全日經營。同年自由行開放，皇巴客量急升，2006年載客1,800萬人次，日均逾4.9萬人次。

新田皇巴站原為露天，2001年增設有蓋等候區， 2005年再增4間冷氣候車室，車隊由初時10輛巴士，至2004年擴充至30輛。車身採黃色設計，可載85人，當中58個企位；座位全為膠櫈，背後有原因，皇巴稱若座位為絲絨或海綿，易匿藏物品，有走私風險，因應兩地海關要求而用膠櫈。

隨深圳灣、落馬洲支線（福田）口岸2007年啟用，以及香園圍／蓮塘口岸2023年開通，皇巴現時客量較高峰跌逾八成，2023年至去年日均約1萬人次。皇巴現時主要繁忙時間為晚上11時至翌晨3至4時，每10分鐘一班。