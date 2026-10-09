新皇崗口岸｜網約車上客位只限的士車隊　業界批不公　議員倡檢視

新皇崗口岸盛傳於下周一（12日）正式啟用，口岸不設非的士車隊網約車上落客區，亦無私家車上落客位，即乘客無法電召普通的士或網約車。智慧出行聯合商會主席周國強認為，對於非車隊的士不公平，又指稍後會與政府商討。立法會議員陳紹雄則建議政府在通關初期運作後進行檢視。



皇崗口岸開通在即，運輸署向的士業界解說進出口岸接載乘客的詳細安排。（運輸署Facebook圖片）

口岸設有來往市區、新界的士上落客站。（運輸署Facebook圖片）

智慧出行聯合商會主席周國強。（資料圖片）

業界稱對安排事前不知情 爭取普通的士營運空間

運輸署早前公布新皇崗口岸交通及運輸安排，其中口岸公共運輸交匯處設有的士站，供市區的士站及新界的士輪候。惟預約的士上客區，僅供車隊的士使用。口岸亦未設有私家車上落客區，即網約車亦無法到場接載。

智慧出行聯合商會主席周國強今日在商台節目《在晴朗的一天出發》質疑安排對於普通的士不公，又指自己事前不知道此事。他又指，理解政府開通初期以順暢運作為首要目標，但會與政府研究，爭取平衡普通的士與車隊的士的營運空間。

候車區及專屬上客區設有顯示屏，方便乘客召車。（運輸署Facebook圖片）

立法會交通事務委員會委員、選委界陳紹雄。（資料圖片／湯致遠攝）

深方口岸區設私家車上落客位 議員盼港口岸同可設置

立法會交通事務委員會委員、選委界陳紹雄則在港台節目《千禧年代》表示，政府引入車隊的士旨在提供多元化及優質的點對點服務，車隊的車型較大，可滿足攜大型行李或行動不便等旅客，而行李較少的乘客仍可在指定等待區乘搭普通市區或新界的士。

但他認為，網約車服務規規管工作已開展，未來社會對網約車需求大，深方口岸區亦已設有私家車上落客位，建議政府若通關初期運作暢順，可考慮是否加設位置予網約車及私家車上落客，以優化整體交通接駁。