沉浸式太空展登陸尖沙咀　體驗低重力舉啞鈴、打卡「地出」奇景

香港首個沉浸式太空展覽—「飛奔到月球-38萬公里的旅行」於本月初（2日）至11月22日，於尖沙咀K11 MUSEA及星光大道梳士巴利花園設展覽。市民可入場體驗八大沉浸式展區，以及多個模擬月球的場景打卡位。



展覽展示航天實物，包括長征三號越火箭發動機殘骸實物、嫦娥六號返回倉降落傘等。（方承恩攝）

展出國家級航天展品 包括長征三號越火箭發動機殘骸

是次展覽由 ioio studio 主辦、HIT - 商業航天產業技術聯盟（香港）協辦，以「2048年未來月球旅遊」為概念，採用沉浸式設計，讓觀眾置身於未來香港太空港，乘搭「登月快綫」，讓人彷彿置身真實星際。

場內設兩個展區，分別是為位於K11 MUSEA 6樓的室內付費展區，以及星光大道梳士巴利花園的戶外免費展覽。

展覽設有多個特色打卡點，包括太空焗爐、時光隧道以及「地出」奇景；亦模擬太空站空間，讓入場觀眾置身於月球衣帽間、太空廚房與太空健身房之間，能夠親手試帶太空手套、增試在低重力下舉啞鈴。

另外展亦出歷史航天實物，包括長征三號越火箭發動機殘骸實物、嫦娥六號返回倉降落傘等，了解太空人的專業知識與技能。

中國工程院院士、哈爾濱工業大學教授赫曉東院士表示，「裡面的展品，穿的衣服、發動機、返回艙、食物等，這些都是看得見摸得到的」，希望通過展覽建立市民對航天的貼近感，達至科普教育。

展覽項目總監馬家明表示，希望展覽吸引年輕人、家庭及遊客來打卡。剛好這個星期是太空週，因此選擇這個時間開始展覽。

展覽展示航天實物，包括長征三號越火箭發動機殘骸實物、嫦娥六號返回倉降落傘等。（方承恩攝）

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市民可沉浸式體驗從月球，返航至地球。（方承恩攝）

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入場資訊

日期：即日起至11月22日

地點：K11 MUSEA 6樓（付費展區）、梳士巴利花園（免費展區）

門票價格：一般門票$198；兒童門票$175；四人同遊套票$700

購票平台：Ticketflap

