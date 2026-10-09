新皇崗口岸10.12開通　「合作查驗」自助通道至今午有16萬人登記

新皇崗口岸將於下周一（12日）清晨6時半正式開通，前一日會舉行開通儀式。口岸新聯檢大樓首次採用「合作查驗、一次放行」方式，旅客過關在閘機排一次隊，通過三道閘門，一次過入閘出境、再出閘入境到深圳方口岸，縮短過關時間；市民亦可使用傳統櫃枱過關。但若使用這些閘機，需要預先登記，也可即場登記。



市民預先登記可即日起透過使用「香港e-道」應用程式。入境處指，由周二（6日）開放登記至今日中午，已有16萬人登記。



合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。（鄧倩螢攝）

市民即日起可透過「香港e-道」應用程式登記使用「合作查驗」自助通道，現時有16萬人已登記。除了在應用程式登記外，所有合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的e-道登記處或自助服務站即場辦理登記；而18歲或以上的合資格香港居民更可在首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記及完成辦理兩地出入境手續。

警務處邊界區指揮官劉經倫指，警方自當日凌晨零時起將在新皇崗口岸設指揮中心，實時監察人流及車流。警方亦會在附近道路加強巡邏，確保交通暢順。

警務處邊界區指揮官劉經倫。（洪戩昊攝）

交通方面，當日有五條巴士線和三條小巴線會提早開出，翌日起將按原定時間提供服務。

當日有五條巴士線和三條小巴線會提早開出。（洪戩昊攝）

新皇崗口岸不設網約車或預約的士上客區，僅設車隊的士上客區，有業界人士投訴不公平。運輸署助理署長（新界）謝善怡回應，新皇崗口岸位置有限，政府重點安排了位置予公共交通。署方未來會繼續與的士業界溝通，繼續改善安排。