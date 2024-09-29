無處不旅遊｜沙頭角配套不足連帶影響吉澳　村長盼鬆綁谷經濟

港澳辦主任夏寶龍提出「香港無處不旅遊」的理念，本港旅遊業界亦思考，如何將「食、玩、買」主導的行程，轉變為推廣文化生態旅遊、深度遊。關注離島旅遊業的工聯會立法會議員郭偉强，近日組織團隊前往新界北區的沙頭角考察，《香港01》記者隨團體驗當地旅遊配套，發現有不少可以改進的地方。



由上世紀50年代被列作邊境禁區的沙頭角迎來進一步開放，因兼具神秘色彩、傳統文化與地質奇觀，旅遊發展潛質巨大，惟亦受禁區證、交通協調不善、海洋廢物等牽制。

入沙頭角要禁區證 影響前往吉澳人流

今年1月1日起，為推動文化生態旅遊，當局開放沙頭角禁區除中英街以外地區，若要到訪沙頭角，旅客需要於到訪前至少3個工作日免費申領禁區證。郭偉强建議試行落地簽證，因現時沙頭角及周邊島嶼的訪客以長者為主，網上申領可能存在技術障礙，即使可電話預約仍未夠便利。

而吉澳村村長劉子安則認為要全面取消，「吉澳本身唔洗禁區紙，但由沙頭角入嚟就要」，認為禁區證會阻礙旅客由沙頭角進入吉澳。若從沙頭角搭船往吉澳只需要約40分鐘，但由於進入沙頭角要申請禁區證，不少市民選擇由馬料水搭船「兜大圈」去吉澳，航程長達一個半小時。

吉澳村長：搞好經濟就要撤銷禁區 讓年輕人回流島上

吉澳在沙頭角碼頭東面，分為客家村和漁民村，村落原貌保持完善，不僅有天后宮、西澳六角古井、千呎浮橋等文化景點，更有凝灰岩及褐红色角礫岩可觀賞。劉子安冀開展文化生態旅遊活化吉澳經濟，「封閉咁多年，搞好經濟就要完全撤銷禁區」。

上世紀80年代後，吉澳村民陸續移民外國或到市區打工。劉子安今年63歲，他說吉澳常住居民50人上下，亦多年屆六旬，「假日節慶先可能有後生仔返嚟」，他認為禁區證亦阻礙村民回吉澳發展。劉又說村裡下個月會拉光纖，「可以線上辦公」，希望屆時有年青人願意返歸充人氣。

鴨洲船班間隔逾兩小時 旅客「求遠」從馬料水出發

位於沙頭角的鴨洲、吉澳、荔枝窩，位置臨近，極具生態文化旅遊優勢：從沙頭角碼頭出發，旅客可一次過遊覽褐紅色角礫岩、漁民文化、客家古建築、紅樹林等自然及人文景點。翻查船隻班次表，相鄰景點之間船程10分鐘起步，最遠是由沙頭角到鴨洲，亦僅需時30分鐘。

林炳成發現，從鴨洲開出的船班間隔時間過長，「10點半從沙頭角出發，11點到鴨洲，1點半才有船離開」。圖為鴨洲碼頭。（周令知攝）

船程雖短，間隔時間過長卻是一大問題。林炳成是香港太子旅遊有限公司的策劃顧問，負責規劃本次考察行程。他發現，從鴨洲開出的船班間隔超過兩小時，「10點半從沙頭角出發，11點到鴨洲，1點半才有船離開」。鴨洲是香港有人居住但面積最小的島嶼，僅0.016平方公里，林炳成認為雖然有地質奇觀，但不足以支撐旅客花費兩個多小時參觀，「最多一個鐘行完」。

林炳成呼籲運輸署重新考慮鴨洲船班時間區隔，增加一定班次。他又指，因等候時間長，旅客可能只去吉澳，或寧願從馬料水搭一個半鐘船到鴨洲。他相信調整後，遊覽各景點的人數會增加，「依家吉澳旺時都有一兩百人，有望更多」。

地質公園成垃圾場 鴨洲體驗打折扣

鴨洲的「鴨」從何而來？島嶼形似一隻在海面游水的鴨，其實是海浪侵蝕的作用。「鴨眼」是香港唯一可以徒步穿越的海蝕拱，是少有的郊野奇觀。

海蝕形成「鴨形」自然奇觀，鴨身周圍的褐紅色角礫岩亦是本港罕見。不過，《香港01》記者走訪時發現，海邊的海洋廢物多多，不少塑料被曬得發白，可見長期未有人清理，會否是遊客數量不似預期的原因之一？

中英街若開放 郭偉强籲差異化建設

沙頭角可說是牽引鴨洲和吉澳等新界東北離島發展的命脈，由港深共同管理的中英街扮演邊境線角色，現時仍未開放，惟沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪今年7月指，港府有意今年底開放旅行團進入。郭偉强認為，深圳早在2022年底展開中英街深港旅遊消費合作區建設項目，港府是時候考慮中英街香港部份的規劃。惟他又提醒，建設要避免同質化，「深圳部份已有中英街歷史介紹，香港係咪要重複呢？」