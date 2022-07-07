三門仔往返荔枝窩及吉澳等村　水上巴士今起試辦　票價最貴80元

市民假日要遊覽慶春約七村、鴨洲及吉澳等村落，依賴街渡服務由馬料水往來各地，但今日（7日）起將有新選擇。即日起至今年底，「三門仔 - 大水坑/荔枝窩/吉澳/鴨洲」街渡渡輪服務，將以試辦形式投入服務，票價分為60元及80元，三歲以下小童免費乘搭。



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「三門仔 - 大水坑/荔枝窩/吉澳/鴨洲」街渡渡輪今日起以試辦形式投入服務，逢周二及周四提供穿梭多條村的「水上巴士」服務。由三門仔或大水坑登船全程收費80元，由荔枝窩、吉澳或鴨洲登船則全程收費60元。

翻查資料，以往村民及遊客想「穿村」遊覽多條村落，必須持禁區紙，並在沙頭角禁區內自行「包租」昂貴的船隻，交通情況非常不理想。

為改善現時交通配套服務，方便遊客及村民到達慶春約七村、鴨洲及吉澳等村落，香港鄉郊基金透過鄉郊保育資助計劃，獲資助200萬元，探討與渡輪公司合作推行水上巴士的可行性，研究於平日部份日子提供街渡服務，由市區往來荔枝窩及附近村落，提高偏遠鄉郊的可達度，吸引村民回流及公眾到訪，推動當地文化保育及可持續發展。