港島東、大角咀等6公眾泳池救生服務外判　工會憂安全質素難保障

救生員人手不足問題持續，康文署正籌備外判指定公眾泳池救生服務，有工會今早（18日）聯同勞工界立法會議員，與文體旅局及康文署會面，除了表達對當局事前不曾諮詢不滿，工會提出，公眾泳池與私人泳池大為不同，擔心外判制下，救生員無固定團隊，對保障市民水上安全會有負面影響。



工會表明，當局擬推行的外判制度如「火上加油」，一旦涉及判上判，外判救生員待遇難獲保障，將更難吸引新人入行。工會重申，一直希望政府進行職系架構檢討，透過提供晉升階梯，留住現有人手、吸新血入行，「其實我哋好多人想留低，八九成人都想留低救生。」工會將嘗試約見公務員事務局局長楊何蓓茵，希望推進職系架構檢討。



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康文署救生員人手不足問題持續，據立法會特別財委會文件，署方正積極籌備聘請外判承辦商在指定公眾泳池提供救生服務的工作，並會繼續與不同政策局／部門及相關機構研究從內地／海外輸入合資格救生員的可行性。

6個公眾泳池救生服務將外判 今年8月開始為期兩年

據康文署發出的標書，6個現有公眾泳池的救生服務將外判，包括港島東游泳池、大角咀泳池、藍⽥泳池、東昌街游泳池、青⾐西南游泳池、及屏山天水圍游泳池。相關服務為期兩年，由今年8月1日至2026年7月31日屆滿。

工會今與文體旅局及康文署會面 不滿事前沒諮詢

港九拯溺員工會、香港政府拯溺員總工會聯同勞工界立法會議員周小松，今早與文體旅局、及康文署會面。港九拯溺員工會副理事長胡啟榮指，當局事前無就外判一事諮詢現職救生員，直至見到標書，才知道署方有相關安排，直言對此深感不滿。

憂外判商若只安排最低人手 部份泳池或要間歇關閉

胡啟榮指，6個公眾泳池外判的救生服務，如以人手最低要求計算，涉至少70名救生員。然而，他認為最低人手，並不足以保障市民，也擔心如外判商只安排最低人手，若有人缺勸，便會令部份泳池要關閉。

港九拯溺員工會外判制下無固定團隊 不利保障水上安全

他續說，公眾泳池與私人泳池不一樣，前者泳客流量遠超後者，對救生員的要求也有不同，而公務員救生員執勤有固定班底，並有定期訓練提升團隊合作，遇事時要求完整的拯救流程，憂慮外判制下，人手上無固定團隊，對保障市民水上安全會有負面影響。

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮指，當局事前無就外判一事諮詢現職救生員，直至見到標書，才知道署方有相關安排，直言對此深感不滿。（資料圖片）

勞工界立法議員周小松早前也在社交平台撰文指出，去年幾乎全港各區都有泳池因此局部關閉，當中以去年3月完成重置工程後重開的黃大仙摩士公園游泳池，局部關閉達215天最多，而該泳池的預定開放日數為285天；並有多個泳灘曾因救生員不足而關閉。

胡啟榮也指出，即使外判6個公眾泳池外判的救生服務，多約70個救生員，如同「杯水車薪」，泳池、泳灘局部關閉、不開放的情況仍然會出現。

他在會上也提出質疑，向當局查詢為何不按季節性救生員的空缺人數出標書，將外判商聘用的救生員安排到不同的泳池，這種做法既不影響現職救生員，也可短暫解決人手不足的問題。他引述當局在會上回覆，指擔心外判救生員跟現職救生員同場執勸或生衝突，不利於管理。

由於救生員不足，本港不時有沙灘因此關閉。（資料圖片）

爭取職系架構檢討 透過提供晉升階梯留人吸人

胡啟榮表明，現時當局擬推行的外判制，未來難免會涉及「判上判」，對外判救生員的待遇、職安保障等感憂慮，坦言怕外判制度如「火上加油」，更令有意入行的人卻步。他續指，工會爭取多年，一直希望政府進行職系架構檢討，透過提供晉升階梯，令現職救生員及有意入行者見到前景，長遠地解決人手問題，「其實我哋好多人想留低，八九成人都想留低救生。」

工會將嘗試約見公務員事務局局

他說，工會已要求康文署盡快與前線救生員開會，講解聘請外判指定公眾泳池救生服務後的安排，並會嘗試約見公務員事務局局長楊何蓓茵，希望推進職系架構檢討一事。

康文署回覆指，在籌備公眾泳池服務外判工作時已根據過往經驗及考慮不同因素，包括公眾泳池所需要的救生員數目、泳池地理環境等，今次只外判包括救生及急救服務，整體管理續由署方場地管理人員負責，署方會採納既有監管承辦商機制，評估外判承辦商表現及參考現時救生員入職要求等，更會與拯溺總會緊密聯繫核實外判承辦商聘用的救生員相關救生資格的有效性。

康文署指，會邀請拯溺總會定期巡視六個外判泳池的動員拯救演習及日常訓練，並會靈活及適當地調配在上述六個公眾泳池工作的救生員到其他水上活動場地提供救生服務，以開放更多的水上活動設施予市民享用，在實際情況許可下會盡量安排他們在原區或鄰近區域的水上活動場地工作。

至於有關職系架構檢討的建議，該署指需符合公務員事務局制定的兩項準則，包括招聘及挽留公務員出現確實及持續困難，及公務員的工作性質、工作複雜程度和職責出現根本性改變。政府會因應這些準則決定是否適合進行職系架構檢討。