救生員不足｜康文署選6個小型泳池為試點　9月試行外判救生服務

救生員人手不足，有公眾泳灘和泳池因而關閉，未能在炎夏為市民提供服務。康文署為應對這問題，推行短中長期措施，包括續聘各類合約救生員、提升薪酬、增加聘用程序的彈性等。



康文署計劃在全港人力規模較小的公眾泳池，推出外判救生服務的試點，包括港島東、大角咀、藍田、東昌街、青衣西南和屏山天水圍這6個游泳池，若進展順利，將於今年9月正式試行外判救生員服務。



7月7日最高錄得34.8度的新高。在長洲東灣泳灘，有市民及遊客落水消暑。（資料圖片/廖雁雄攝）

2022年7月28日，泳池救生員在傘下當值。（資料圖片/蘇煒然攝）

康文署8月向離島區議會提交文件回覆救生員不足問題。署方為應對這人手問題，分階段推行短中長期措施，包括繼續增聘各類合約救生員、提升合約全年及季節性救生員薪酬的吸引力、增加聘用程序的彈性、向少數族裔人士推廣有關訓練計劃以吸引入列、與僱員再培訓局合辦拯溺訓練課程以提供就業服務等。

康文署亦希望透過外判服務及較靈活的市場運作，為指定的公眾泳池提供救生服務，現時在港九新界選擇一些人力規模相對較小的6個公眾泳池，作為外判救生服務的試點，若進展順利，並預計於2024年9月正式試行外判救生服務。

6個試行外判救生服務的公眾游泳池



港島東游泳池

大角咀游泳池

藍田游泳池

東昌街游泳池

青衣西南游泳池

屏山天水圍游泳池



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有離島區議員關注大嶼山有五個康文署管轄的公眾泳灘，除銀礦灣泳灘及貝澳泳灘有足夠的救生員當值外，其餘三個泳灘自2019年以來救生員人手一直不足，導致未能完全開放供市民使用。

泳灘人流大減令附近的商戶受到影響，區議員認為若公眾泳灘能夠全面開放，可配合政府推動「無處不旅遊」的策略，讓市民享受更多休閒娛樂設施。

沙灘上供救生員當值的瞭望台內空無一人。 （資料圖片/鄭子峰攝）

康文署表示，恢復區內的刊憲泳灘的救生服務，包括上長沙泳灘、下長沙泳灘、塘福泳灘等，離島區康樂事務辦事處會繼續密切留意救生員的招聘，以及部門調派救生員的情況，以作出調整。

現時離島區提供救生服務的刊憲泳灘，計有長洲東灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、貝澳泳灘和銀礦灣泳灘。