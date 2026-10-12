apm三女子涉打架　內地女被告徐洋要求離港　官無附加條件下批准

觀塘apm商場早前發生3名女子涉因小童爭玩遊戲設施致打鬥事件。其中網上流傳影片，拍到一名老婦疑曾推撞及掌摑年幼內地女童。三人其後因涉打鬥被捕，女童母親被控在公眾地方打鬥罪。



案件（KTCC 1775/2026）今（12日）在觀塘裁判法院再訊，內地女童母親申請更改保釋條件以離開香港，獲署理主任裁判官李志豪批准，其他保釋條件則維持不變。三人的案件將於11月5日再訊。



女被告徐洋（34歲，無業，持雙程證）被控1項在公眾地方打鬥罪。控罪指她於2026年8月26日，在香港觀塘道418號創紀之城第5期apm中庭參與非法打鬥。

次被告徐洋今要求離港，裁判官在無任何附加條件下批准。(黃寶瑩攝)

3名女子2026年8月26日在觀塘apm大堂涉曾混戰被捕。（Threads@one_mushroooom）

官稱希望被告下次準時應訊

女被告徐洋今並無律師代表，她申請保釋時，有向李官交代她需要離港的原因，但無說明她會離開多久，亦無提及她會在甚麼時間不在港。李官聽後，沒有更改現有保釋條件，便批准她離港，並對她說：「希望你下次會準時應訊。」

三名被告案件下月5日再提訊

另外兩名被告梁麗霞（68歲，退休人士）及吳嘉媛（34歲，保險從業員）亦同被控1項在公眾地方打鬥罪。梁另被控1項普通襲擊罪，指她在同日同地襲擊楊姓女童。這兩名被告與徐洋的案件，將於11月5日再提訊。