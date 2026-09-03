APM婦人涉打架案　3女被告准保釋至11.5再提訊　期間不准返回APM

觀塘APM商場上周發生3名涉女子打架事件，網上更流傳影片，拍到一名老婦疑曾推撞及掌摑一名女童，警方調查後指事件疑因兩小童爭玩遊戲設施所致，老婦母女及女童母親均涉打鬥被捕。3人被控在公眾地方打鬥及普通襲擊罪，案件（KTCC 1775/2026）今（3日）在觀塘裁判法院提堂。



裁判官按控方申請，把案件押後至11月5日，以待辯方索取文件及商討以其他方式處理。3人各准以5000元保釋，期間不准返回APM及接觸控方證人。持雙程證的女童母另不得離港及與女兒討論案情。



早前網上流傳片段指觀塘apm大堂有3名婦人涉嫌打架。（Threads@one_mushroooom）

3名女被告今早在觀塘法院提堂。

3被告同被控一項公眾地方打鬥罪

3名女被告：梁麗霞（68歲，退休人士）、徐洋（34歲，無業，持雙程證）及吳嘉媛（34歲，保險從業員），同被控1項在公眾地方打鬥罪。梁和吳為母女。打鬥罪指，3人被控於2026年8月26日，在香港觀塘道418號創紀之城第5期APM中庭參與非法打鬥。梁另被控1項普通襲擊罪，指她在同日同地襲擊楊姓女童。

持雙程證女被告站在兩港人母女中間

3名被告今上庭應訊時，因為需按被告次序出庭，持雙程證的女被告徐洋，需站在兩母女被告的中間，各人中間各隔一個身位，期間沒有交流或對望。