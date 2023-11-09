香港成國際醫藥法規協調會議觀察員　盧寵茂：鋪路成國際藥械權威

衞生署今日（9日）公布香港於10月31日「國際醫藥法規協調會議」於捷克舉行的大會上獲正式通過成為其觀察員，為香港長遠建立「第一層審批」藥物和醫療器械註冊制度踏出重要一步。



醫務衞生局局長盧寵茂欣悉喜訊，又指透過以觀察員身分加入「國際醫藥法規協調會議」，掌握藥物規管最新發展並推進本港藥物規管制度，進一步與世界衞生組織表列規管機構看齊，為長遠發展香港成為國際藥械權威機構鋪路。



醫務衞生局局長盧寵茂教授（左三）11月8日率領代表團在北京與國家藥品監督管理局副局長趙軍寧（右三）會面，雙方就進一步推動內地與香港在藥械審批，以及臨床試驗工作方面的協作等議題交換意見。（政府新聞處）

「國際醫藥法規協調會議」為國際性權威組織，目前有15名監管機構成員，包括中國、歐洲、瑞士、英國和美國等作為「第一層審批」地方的藥物監管機構，「協調會議」是協調各成員藥品註冊技術要求，制訂各項涉及安全、效能及素質的國際最高標準的指導原則，而各成員透過遵守有關指導原則，各地的藥物監管機構也可互相接受或承認根據「國際醫藥法規協調會議」指導原則獲得的臨牀試驗數據於其藥品註冊。

以成為「國際醫藥法規協調會議」監管機構成員為目標

醫務衞生局稱，港府以加入「國際醫藥法規協調會議」作觀察員為基礎，逐步推動本地實施「國際醫藥法規協調會議」的指導原則，強化本地的藥物審核能力和促進相關軟硬件和人才發展，最終以成為「國際醫藥法規協調會議」監管機構成員為目標。

醫務衞生局局長盧寵茂欣悉香港獲正式通過成為其觀察員。（資料圖片/林靄怡攝）

衞生署是於今日公布香港於10月31日在「國際醫藥法規協調會議」捷克舉行的大會上，獲正式通過成為其觀察員。盧寵茂表示，當局的目標是按部就班，由現時的「第二層審批」起步，建立國際和國內認可的「第一層審批」制度，以日後不需要等待其他藥械監管機構的審批，而直接根據臨床數據和專家意見，在本港審批藥物、醫療器械和技術。

盧寵茂指，此有助病患者更早使用最先進的新藥，亦可吸引更多本地及海內外藥械企業，選擇在香港進行研發和臨床試驗，並逐步加強香港審批的能力、認受性和地位，確保最終的藥械審批獲內地及國際認可。盧寵茂又衷心感謝國家衞生健康委員會和國家藥品監督管理局全力支持香港申請成為「國際醫藥法規協調會議」觀察員。