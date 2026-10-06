俄羅斯疑出現肺鼠疫病例　特朗普：密切關注及願為俄提供協助

俄羅斯傳因實驗室人員打翻試管，造成該名女員工懷疑感染肺鼠疫（pneumonic plague pathogen）死亡，約200人需接受醫學觀察。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，這是一種嚴重的疾病，華府正密切注視事態發展，並願盡力向俄方提供協助，但他暫未就事件與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話。



圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

魯比奧：美方密切關注暫毋須恐慌

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日稱，目前沒有必要恐慌，但補充說事件值得密切關注，美方也正密切關注事態發展。

美國國務院發言人則表示，國務院已獲悉相關報道，正與美國疾病控制及預防中心（CDC）及其他機構密切關注事態發展，並敦促莫斯科盡快分享準確資訊。

2026年10月5日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）登機前往冰島前向媒體發表講話。 （REUTERS）

俄羅斯尚未證實該名實驗室女員工死於肺鼠疫。俄羅斯消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）表示，死者是因肺炎離世，但成因不明。

美國《People》雜誌、俄羅斯獨立媒體《貝加爾人》（People of Baikal）及《莫斯科時報》（Moscow Times）等傳媒10月2日報道，事主為年約27至28歲的希皮洛娃（Daria Shipilova），她於西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）的反瘟疫機構擔任實驗室技術人員。消息指出，她工作時打破一個裝有可引發肺鼠疫（pneumonic plague）的病原體試管，感染後不適。

希皮洛娃9月29日因為出現嚴重肺炎病徵而需要入院留醫，留院3天後於10月1日離世。院方其後進入檢疫，至少197名可能與事主接觸的人士要醫學隔離觀察。自由歐洲電台5日報道，俄方雖未證實有肺鼠疫個案，但伊爾庫茨克的幾家醫院已實施隔離。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

根據香港衞生署衞生防護中心的資料顯示，肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。肺鼠疫為鼠疫中最嚴重的類型，患者具有極高的傳染性。