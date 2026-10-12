新皇崗口岸今日（12日）開通，北上消費網紅西DorSi實測過關。他從中環搭城巴B13號線到口岸，耗時55分鐘，他認為交通尚算方便。不過，不論是於香港方由公共交通交匯處走到關口，還是於深圳方由關口走到網約車上車處，路途也相當遙遠，他認為對長者出行略有不便、有點不友善。



新皇崗口岸今日開通，北上消費網紅西DorSi實測過關。（湯致遠攝）

新皇崗口岸今日開通，北上消費網紅西DorSi實測過關。（湯致遠攝）

新皇崗口岸今日開通，北上消費網紅西DorSi實測過關。（湯致遠攝）

新皇崗口岸今日開通，北上消費網紅西DorSi實測過關。（湯致遠攝）

城巴B13號線超時15分鐘 從中環到口岸需55分鐘

網紅西DorSi今早從中環搭城巴B13號線到口岸。甫上車時，城巴應用程式顯示，預計將於40分鐘後到口岸；但最終車程卻耗時55分鐘。他認為最耗時是巴士需駛入新田。雖然巴士超時，但他認為以由港島到口岸計，尚算方便。

不過，由公共交通交匯處所處的L2層，要搭乘兩條長扶手電梯才能到L5層，之後還要再走一段路才到出境大堂；他認為比由落馬洲港鐵站走到福田口岸關口更遠，對長者有點不友善。

由公共交通交匯處所處的L2層，要搭乘兩條長扶手電梯才能到L5層。（湯致遠攝）

關口走到網約車上車處約十分鐘

西DorSi其後在口岸嘗試叫網約車離開，網約車乘車處位於B3層，八部升降機中卻只有一部能到達這層。叫車後很快便有司機接單，平台顯示候車時間為三分鐘，惟地圖將口岸外的一段路標示為黃色，即有點擠塞。西DorSi直言：「今日少人call車都黃，大時大節紅硬」。

當車輛接近口岸，候車處的大屏幕會顯示車牌、預計分配車位和預計等候時間。不過，當應用程式顯示車輛尚有兩分鐘便到達，大屏幕卻顯示尚有五分鐘，而且車輛確實是在五分鐘後才到達。綜合整個叫車流程，西DorSi認為不算特別方便，尤其是從關口走到上車處花費了約十分鐘。

西DorSi直言：「今日少人call車都黃，大時大節紅硬」。（湯致遠攝）

新皇崗口岸今日開通，早上的網約車候車處不算多人。（湯致遠攝）

新皇崗口岸深圳方的網約車候車處。（湯致遠攝）

當車輛接近口岸，候車處的大屏幕會顯示車牌、預計分配車位和預計等候時間。（湯致遠攝）

當車輛接近口岸，候車處的大屏幕會顯示車牌、預計分配車位和預計等候時間。（湯致遠攝）

有市民花17分鐘從關口走到地鐵站入口

除網約車外，市民過關後也可選乘地鐵，不過就有市民遇到困難。楊先生今早搭乘永東巴士從觀塘經新皇崗口岸到深圳，車程約43分鐘。他說過關時一切順利，但過完關後找地鐵站入口卻找了一段時間。

楊先生憶述，以往在舊皇崗口岸一過關便看到地鐵站入口，「直行就到」；但現時過關後走到地鐵站入口的路途變得更遠、更複雜，連同找路的時間，足足花了17分鐘才由關口走到地鐵站。他說或要待熟習口岸後，才會感到方便一點。

楊先生從關口走到地鐵站入口用了17分鐘。（湯致遠攝）