新皇崗口岸｜01記者實測快舊口岸15分鐘　有別於宣傳標榜的25分鐘

新皇崗口岸即日起啟用，政府宣傳時標榜整體通關時間較舊口岸快25分鐘。《香港01》記者上月一個周六下午經「兩地兩檢」模式的舊口岸由香港到深圳，全程22分鐘，主要是皇巴接駁兩地關口、且分開兩地出入境手續的做法較耗時。今日周一（12日）上午，記者經新口岸到深圳，採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，全程7分鐘。換言之，新口岸較舊口岸快15分鐘，有別於政府宣傳的25分鐘。期間，記者在入境內地途中兩度在閘機「卡關」，但原因不明。



記者乘搭永東巴士從觀塘到新皇崗口岸，需時約43分鐘。（湯致遠攝）

10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

新皇崗口岸同一大樓辦兩地手續 出入境「過三關」

新皇崗口岸首日啟用的上午，記者乘搭永東巴士從市區觀塘到新皇崗口岸公共交通交匯處，車程約43分鐘。記者下車後，從交匯處所在的L2層，乘升降機到出境大堂的L5層，需時約2分鐘。由於早上非繁忙時間人流不多，出境時毋需排隊。

新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客在同一座聯檢大樓，辦理深港兩地過關手續，只需要排一次隊、查一次證、核實一次身份通關，無須再像舊口岸般轉乘「皇巴」跨境巴士連接兩地關口辦出入境手續。

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記者進大樓起計 7分鐘完成過關手續

「合作查驗」自助通道有「三道閘門」要過三關：第一道門，旅客使用身份證「拍卡」讓證件閱讀器掃瞄，然後在屏幕上按「同意」授權對方使用個人資料，登記「合作查驗」過關模式；第二道閘門，旅客需要按指示讓閘機系統掃瞄臉部識別身份，以及指紋驗證；第三道閘門是入境內地的關卡，採用人臉識別核實身份，便完成過關手續。

記者兩度試用「合作查驗」自助通道，均在第三道閘、亦即等待入境方核實時「卡關」，需要由職員協助。（許靖雯攝）

記者出境兩度「卡關」

理論上用合作查驗方式過關，可選擇兩模式，一是上述的「讀證通關」，另一是「刷臉通關」。後者可以全程不需要拿證件，由第一道門開始只需望向「合作查驗」自助通道入口的攝像鏡頭便可，無需出示實體證件。不過，當記者走近閘機，一名職員告知「因為是第一日，所以要掃瞄身份證」。然而，記者事後了解相關功能首日已啟用，故此相關職員的說法或引誤解。故此無論如何，大家都要緊記入境處提醒，過關時必須攜帶證件，以便核對身份。

記者在首兩道閘也順利通過，惟在第三道閘、亦即等待入境方核實身份時「卡關」，懷疑涉及授權問題，需要職員協助。記者同行人士沒有相關問題，估計屬個別事件；但記者其後第二次從香港過關時，相關問題依然持續，原因不明。由新皇崗口岸公共交通交匯處下車起計，到完成過關手續到深圳，實測一共需時約7分鐘。

記者下午2時58分到達新田公共運輸交匯處，即九巴276B線車程共約38分鐘。（歐陽德浩攝）

新田公共運輸交匯處巴士站旁邊便是皇巴的上車月台，其八達通／信用卡收款機及現金錢箱，設在車外的月台。（歐陽德浩攝）

舊皇崗口岸耗時接駁兩地口岸 全程22分鐘

與重建前的舊口岸相比，通關時間相差多遠呢？政府標榜整體新口岸通關時間快25分鐘。《香港01》記者9月5日周六下午經「兩地兩檢」模式的舊口岸由香港到深圳。首先，在新田公共運輸交匯處乘搭皇巴，車程約4分鐘，便到香港入境處的大樓辦理出境手續。記者由下車地點走到大樓過關，完成離境手續後再走往皇巴上車月台，全程約8分鐘。

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

皇巴在下午3時04分抵達落馬洲管制站，由下車地點走至大樓過關，完成離境手續後走往上車月台，全程只需約8分鐘。（歐陽德浩攝）

記者在下午3時11分拍八達通卡後，皇巴又再一次立即開出。（歐陽德浩攝）

皇巴下午3時16分抵達皇崗口岸臨時旅檢大樓。（歐陽德浩攝）

當天相當好運，登上皇巴後立即開出，車程約5分鐘後抵達深圳方的皇崗口岸臨時旅檢大樓，花10分鐘辦理入境手續及檢查行李，踏入深圳境內。換言之，由香港入境處大樓辦理手續起計，至乘搭皇巴接駁到深圳的大樓過關，全程22分鐘，主要是「兩地兩檢」分開兩地出入境手續的做法較耗時。換言之，新口岸較舊口岸快15分鐘，有別於政府宣傳的25分鐘。

記者最終下午3時26分正式踏入深圳境內。（歐陽德浩攝）

01記者實測快舊口岸15分鐘

新口岸通關時間

06:43 抵達新皇崗口岸公共交通交匯處

06:45 由L2層到L5層，走到出境閘機

06:50 穿過閘機三道門完成過關手續



舊口岸通關時間

15:00 新田公共運輸交匯處皇巴開出

15:04 皇巴抵達落馬洲管制站開始過關

15:11 皇巴開出前往入境深圳

15:16 抵達皇崗口岸臨時旅檢大樓開始過關

15:26 踏入深圳

