新皇崗口岸｜01實測跨境私家車排隊過關耗20分鐘　深圳路牌不清晰

新皇崗口岸即日起啟用，旅客除了可以乘巴士直達口岸過關，持「中港牌」的車輛都可以在採用「合作查驗、一次放行」的新口岸北上。《香港01》記者今天（12日）在口岸啟用首日，隨中港車司機由粉嶺港鐵站出發，駕駛約10分鐘後到達新皇崗口岸。若不計在香港入口等候約20分鐘才獲放行，由落客、過關、到會合司機再上車全程約半小時。



由於車輛眾多，一度在緩衝區等待約20分鐘後才獲放行。乘客到口岸後須下車過關，即「人車分開」，過關順暢無阻。司機過關亦只花1分鐘。不過，期間有部分車輛卡關較久，導致排長龍拖長其他車輛的通關時間，一度等候20至30分鐘，料或與系統未能及時識別車輛車牌號碼，或其他司機不熟悉新流程有關。



皇崗口岸2026年10月12日早上6時30分正式開通運行。持粵港車牌的車輛即日起，同樣可以經口岸北上。（林曉儀攝）

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口岸香港入口設緩衝區 一度等待逾半小時放行

記者早上約10時，隨私家車從粉嶺港鐵站外出發，駕駛約10分鐘後便到達新皇崗口岸。政府提前於口岸入口，即近舊皇崗口岸大樓附近設緩衝區。當時，有數十輛私家車在區內等待，警方按到達時間順序分批放行。

等待期間，前車司機曾先生向記者表示，平時等候約20分鐘就能過關到內地，但新口岸開啟，已在緩衝區等候半小時，仍未獲放行，預計連同過關時間全程會超過一小時。他說未來幾天都會繼續使用此口岸，惟略感無奈：「都冇辦法，我架車係皇崗牌，佢等三個鐘頭都係要選擇。」至於記者乘搭的私家車等候約20分鐘後獲放行。

乘客落車過關順暢 上客區等司機耗時45分鐘

私家車駛到新口岸落客區後，乘客須下車辦理出入境手續。記者經扶手電梯上一層抵達出境大堂，出示證件、打指模及人臉識別後通過三道閘門過關，全程只需排隊一次。該處設有134條「合作查驗」自助通道及68個傳統人工櫃枱。早上人流不多，大致順暢無阻。其後，記者經扶手電梯下一層便到達上客區，沿途也有清晰指示牌。由落客區至完成通關到上客區，大約5分鐘。

不過，等候私家車到上客區接載的時間略為冗長，記者觀察有大批乘客同時在等待司機。其中，乘客陳先生與3名家人同行，乘中港車到深圳，稱在上客區等候45分鐘，仍未等到司機完成通關手續前來。陳先生提到以往使用舊口岸過關的體驗，「以前快好多，不過你第一日好難講，都有少少影響行程。」

記者在候車途中也見證段小插曲，內地車主雍先生表示，原本打算將車停泊在皇崗口岸停車場泊車，「帶人不帶車」地到香港旅遊。不料，按照手機地圖行駛後誤入中港車落客區，他隨即下車嘗試尋求協助。雍先生指落客區為單方向行駛，沒有任何掉頭相關的指示，所以趁旁邊沒有車的時，倒後並掉頭駛離落客區，希望口岸能安排掉頭車道以及設清晰指示牌。

內地車主雍先生原先打算到口岸停車場，卻誤駛至中港車落客區。（林曉儀攝）

司機無需下車過關僅1分鐘 惟車隊排長龍耗時20分鐘

究竟耗時甚久的原因為何呢？先要了解司機的過關流程。離境車輛同樣要過三道閘門。先後接受「五方查驗」，即香港海關、香港衞生署、香港入境處、深圳邊檢及深圳海關，而司機可以在車上一次過完成體溫、證件、容貌和指紋採集。當完成兩地清關、檢疫及出入境手續，並確認無需查驗車輛，便可通過車閘離開。

通關受阻原來在於前車司機「卡關」。接載記者的中港車司機廖先生指，只花約1分鐘便完成通關。惟排隊等候過關歷時15至20分鐘，觀察部分車輛卡關較久，導致通關時間拉長，可能涉及系統無法及時識別個咀車輛車牌號碼，或者其他司機不熟悉新流程。由乘客下車到重新上車，全程花了約半小時。

司機反映深圳往香港口岸路牌不清晰 兩度走錯路

記者及後再隨司機廖先生從深圳經皇崗口岸返回香港，沿路所見的路牌均寫有「皇崗口岸」、「皇崗口岸（聯檢大樓）」等字眼。廖先生跟從「皇崗口岸地下入口」路牌駕駛，但進入口岸前被公安攔截，要求繞一圈走另外的車道，並解釋該車道只供深圳公交、網約車等使用。

廖先生駕駛車輛再繞一圈後，仍然找不到皇崗口岸的入口，期間一度誤入港深高速公路，最後在公路第一個出口掉頭折返後，終於找到粵港車進入口岸的道路，歷程約20分鐘。

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李耀培深圳繞路逾10分鐘才找到口岸入口 倡更新地圖路牌

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培同日也嘗試經皇崗口岸港車北上，事後向《香港01》表示香港一方的臨時路牌充足，過往參與演練時，憶述司機駛到皇崗口岸交匯處不知何去何從，但啟用首日指示非常清晰。不過，他認為從深圳往香港的路段，基於之前沒有演練過，形容情況十分混亂，他在深圳繞了逾10分鐘才找到入口，他希望深圳方盡快更新電子地圖及路牌，讓粵港車回香港時不用繞路。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培早上嘗試經皇崗口岸後接受傳媒訪問。他指，一次放行入境模式方便，但内地交通指示牌不清晰，有待改善。（林曉儀攝）

他又指，大概早上10時從香港出發，這段時間車輛明顯地多，設一個緩衝區可讓車流有足夠緩衝並有序分流進入新皇崗口岸，往後大時大節、車輛多，也有設緩衝區的需要，但他從深圳返程香港的路段暫時未看到有緩衝區，建議深圳仿效香港設緩衝區，以控制交通形勢。