新皇崗口岸｜田北辰巴士實測花46分鐘因塞在最後一里路　解決有法

新皇崗口岸今（12日）開通，不少人專程到場體驗新口岸，包括關注跨境交通議題的實政圓桌召集人田北辰。他指，今早繁忙時間從元朗西鐵站乘全新直達路線B11到新皇崗口岸，但「荒謬」地花了46分鐘，當中最大問題就是「塞喺最後嗰1公里路！」

田北辰認為解決此問題靠東西邊巴士線合作分流，西邊來的巴士（即屯門、元朗或大欖隧道駛出來向皇崗方向）在早上繁忙時間應該避免駛往舊皇巴站接客，東邊來的巴士（上水、粉嶺），因本身毋須經過青山公路支路倒灌塞車，往舊皇巴站接客任務應交給它們。

田北辰說雖然交通安排美中不足，但新皇崗口岸過關體驗就真係非常順暢，過關用e道非常快，即使到現場閘機才登記，也數十秒就完成，指示非常清晰，過關後，不消1分鐘由「聽廣東話變成聽普通話，感覺真係非常神奇！」



田北辰10月12日早上8時20分繁忙時間，與新界西北立法會議員莊豪鋒從元朗西鐵站乘全新直達路線B11往新皇崗口岸。（田北辰Facebook）

10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

田北辰指今早8時20分繁忙時間，與新界西北立法會議員莊豪鋒從元朗西鐵站乘全新直達路線B11往新皇崗口岸，然而，巴士離開新田公路駛上新田交匯處時候遇上往青山公路支路交通燈塞車倒灌，只是塞往交匯處已15分鐘。

塞完第一次之後，田北辰指巴士駛落落馬洲舊皇巴站接客，需要第二次轉上新田交匯處才可轉左往新皇崗口岸，結果又再塞多10分鐘。用了46分鐘到達口岸後，他遇到一位在葵芳上車的街坊，大家都一齊訴苦水，說最後一段路「真係塞完又塞」。

田北辰10月12日指於當日從新皇崗口岸過關體驗就真係非常順暢，過關用e道非常快。（田北辰Facebook）

田北辰認為解決此問題要靠東西邊巴士線合作分流，西邊來的巴士（即屯門、元朗或大欖隧道駛出來向皇崗方向）在早上繁忙時間應該避免駛往舊皇巴站接客，東邊來的巴士（上水、粉嶺），因本身毋須經過青山公路支路倒灌塞車，往舊皇巴站接客任務應交給它們。

田北辰讚新皇崗口岸「一部閘機過三關」極速 感覺非常神奇

田北辰說雖然交通安排美中不足，但新皇崗口岸過關體驗就真係非常順暢，過關用e道非常快，即使到現場閘機才登記，也數十秒就完成，指示非常清晰，過關後，不消1分鐘由「聽廣東話變成聽普通話，感覺真係非常神奇！」