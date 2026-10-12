數碼港前女高層涉貪　疑收初創公司機票手袋手機等　1月再訊

香港數碼港管理有限公司前創業家總監，涉收受初創企業「Find Solution Ai Limited」女董事數張來回日泰的機票、手袋及手機等的利益，因而在「數碼港數碼轉型支援先導計劃」的資助申請中優待其公司。女董事另涉與其他下線推銷商合謀虛報資料以欺詐數碼港批出資助，涉款約2千萬。



總監、各公司的董事及秘書等六人同被控「串謀詐騙」及「公職人員接受利益」等三罪。案件（ESCC2425/2026）今（12日）在東區裁判法院提堂。裁判官王證瑜應控方申請，把案件押後至明年1月4日再訊，以待進一步調查。各被告分別准以2萬至10萬元現金保釋，條件包括不得離開香港及接觸控方證人等。



女被告蘇雅麗。(陳蓉攝)

女被告蘇雅麗（59歲，前香港數碼港管理有限公司創業家總監）及林苑莉（39歲，Find Solution Ai Limited 董事兼股東）分別被控「公職人員接受利益」及「向公職人員提供利益」兩罪。

涉及報酬包括機票手袋及零錢包

控罪指，他們在2023年10月27日至2025年12月14 日期間，在香港，無合法權限或合理辯解而向對方提供或接受對方提供多於一張機票、一個手袋、兩個手提袋、一個零錢包及一部流動電話的饋贈，從而使蘇在關於該數碼港的數碼轉型支援先導計劃下的資助申請中傾向或保持傾向優待 Find Solution Ai Limited的誘因或報酬。

女被告林苑莉。(陳蓉攝)

被告林健濠。(陳蓉攝)

同案另5被告被控串謀詐騙

被告林苑莉、林健濠（35歲，Find Solution Ai Limited秘書）、李易璘（40歲，香港願景企業有限公司董事兼股東）、陳凱進（31歲，訊達坊有限公司董事兼股東）及曾偉平（52歲，訊達坊有限公司董事兼股東）同被控一項串謀詐騙罪。

控罪指，他們在2023年10月27日至2026年1月12日期間（包括首尾兩天），在香港，與劉芷菁一同串謀詐騙香港數碼港管理有限公司，即不誠實及虛假地表示：

(a） 合資格中小型企業（「該些申請人」）根據數碼港的數碼轉型支援先導計劃（「該計劃」）申請了資助（「該些申請」）；

(b)該些申請人委聘了 Find Solution Ai Limited 根據該計劃向他們提供服務；及/或

(c)些申請人就有關服務向 Find Solution Ai Limited 支付了一半服務費；

從而誘使數碼港批准該些申請及/或向該 Find Solution Ai Limited 支付另一半服務費，作為該些申請人根據該計劃所得的資助。