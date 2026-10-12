簡樸房｜義務調解服務計劃即日起啟動　向業主住戶提供免費調解

政府於施政報告提出，為簡樸房制度有序落實，房屋局會聯同相關機構於今年年底前推出「簡樸房制度義務調解服務計劃」，化解持份者糾紛。房屋局局長何永賢今（12日）於社交平台撰文指，「簡樸房制度義務調解服務計劃」即日啟動，並由一邦國際網上仲調中心聯同義務工作發展局推出，將向各持分者提供免費的調解服務。



據相關計劃的網站資料，調解過程長短因應爭議事項的複雜程度而有所不同，如爭議不太複雜，調解過程順利的話，各方當事人可能只需參加一次調解會議（一般需要一天或更短的時間）以嘗試達成協議。



義務調解服務流程。（網頁資料）

「簡樸房制度義務調解服務計劃」由一邦國際網上仲調中心聯同義務工作發展局推出，為與簡樸房制度相關爭議的持份者，包括業主、二房東、住戶、裝修工程承辦商、指明專業人士、地產經紀、業主立案法團及物業管理公司等提供免費的調解服務。

參與調解的各方可使用一邦的「網上爭議解決平台」，並以網上形式進行調解程序；亦可按情況安排線下調解服務。獨立及中立的義務調解員將協助各方透過溝通達成共識。

一邦國際網上仲調中心及義務工作發展局推出「簡樸房制度義務調解服務計劃」。（網頁資料）

計劃的網頁提及，調解過程長短因應爭議事項的複雜程度而有所不同，但一般比同樣複雜程度的訴訟案件省時。如果爭議不太複雜，調解過程順利，各方當事人可能只需參加一次調解會議（一般需要一天或更短的時間）以嘗試達成協議。

一邦國際網上仲調中心及義務工作發展局推出「簡樸房制度義務調解服務計劃」。（網頁資料）

簡樸房制度義務調解服務計劃的啟動禮今日舉行，房屋局局長何永賢、立法會議員鄭泳舜和陳家珮、專業學會代表、分間單位區域服務隊、地產代理界別、業主和租客等逾100人出席。

何永賢今午在社交平台表示，計劃能讓有關持份者在面對分歧時，有更節省時間和金錢、更客觀公正、更少衝突和更好溝通的解決方法。這個計劃透過自願、保密及靈活的調解方式，協助持份者在互諒互讓的基礎上解決問題，減少因整改或搬遷而引起的衝突，促進社會和諧共融。

簡樸房制度義務調解服務計劃的啟動禮10月12日舉行，立法會議員鄭泳舜（左一）和陳家珮（右一）亦有出席。（何永賢FB）