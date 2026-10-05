簡樸房｜條例生效半年逾三成劏房未達標　團體憂2027年現迫遷潮

《簡樸房條例》自今年3月1日起生效，當局採「先登記、後認證、再執法」方式逐步規管本港分間單位，然而，條例生效半年間，基層住屋困境未見改善，關注基層住屋組織「劏房支援連線」及社關網絡等團體近日發表最新調查報告，揭示私人市場至今仍有逾三成現居劏房不符合標準，並提出現存大部分劏房租約將於2027年迎來到期高峰期，倘在缺乏足夠安置配套下，當局於2027年展開執法，恐引發大規模迫遷潮。



房屋局回覆引述顧問研究結果指，現約11萬住宅樓宇分間單位中，約三成單位需較大規模改造以滿足簡樸房最低居住標準，餘下約七成預計可以較簡單執修符合標準，會持續宣傳，呼籲業主或營運人盡快提交登記及認證申請，又預計陸續會有更多認證申請。至於明年3月起執法，局方稱屆時會持務實、以民為本和風險為本的原則，情理兼備及有序地巡查及執法，致力確保分間單位住戶不會因相關執法行動而流離失所。



「劏房支援連線」於9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》。（吳美松攝）

三成半劏房戶現居至少一項不符簡樸房要求

「劏房支援連線」於9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，團隊於今年3月至6月期間，在荃灣、葵青、屯門及油尖旺等區收集647份不適切居所住戶的有效問卷。

結果顯示，三成半受訪住戶現居單位存在至少一項不符合簡樸房規管要求的情況，更有超過一成住戶同時存在兩項或以上違規。在各項未達標條件中，以單位面積少於8平方米（即約86呎）最為嚴重，其次為廁所外缺乏獨立供水點及走廊闊度不足0.75米。由於部分問題涉及樓宇結構限制，住戶正正面臨被迫遷或被業主轉嫁改建成本而加租的雙重風險。

調查追蹤59戶搬遷後住戶狀況 91%仍居於不適切居所

調查追蹤59戶於過去一年曾搬遷的劏房戶住戶狀況，發現91%住戶搬遷後仍居於不適切居所，近六成搬遷原因為業主迫遷、無法續租及租金壓力，更有超過三成搬遷住戶最終遷入工廈劏房、天台屋、平台屋或寮屋等未受簡樸房制度規管的住所。

調查報告分析指出，基層家庭因無法負擔符合標準的單位，被迫流向規管範圍以外、消防及結構風險更高的隱蔽居所，形成政策上的「擠壓效應」。

「劏房支援連線」於9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》，成員賴建國簡介調查背景等資料。（吳美松攝）

公屋一般申請平均輪候4.5年 團體質疑統計方法有變

房屋局於今年9月28日公布《長遠房屋策略》2026年周年進度報告，指公屋一般申請者平均輪候時間已由高峰期下降至4.5年。惟團體質疑官方數字已將入住簡約公屋並因此暫時離開傳統公屋輪候隊伍的住戶納入計算，與過往統計方法並不一致，若按以往計算方法，最新公屋平均輪候時間實際應約為5.5年，當局疑以「數字遊戲」掩飾傳統公屋輪候時間依然漫長。

現存劏戶租約多於2027年到期 同期大量過渡屋期滿 團體憂執法牽迫遷潮

團體另提到，政府自2023年起連續四份長策報告未有更新全港不適切居所估算數字，以「數據未足夠成熟」為由長期凍結統計，令社會難以掌握劏房租管及簡樸房實施後的最新發展趨勢，限制政策成效評估。

團體指，現存大部分劏房租約將於2027年迎來到期高峰期，而大量現有過渡性房屋亦將於2027至2028年間陸續期滿，若未獲延期，過渡性房屋單位將由近2萬個銳減至僅餘4000個；在缺乏足夠安置配套下，當局若於2027年展開執法，恐引發大規模迫遷潮。

一成半劏房戶長期無簽租約 團體指租管保障幾近完全失效

調查也觸及租管保障，據調查顯示，超過三成受訪劏房租戶在與地產代理或未知身份人士簽約，發生租務糾紛時難以追討，更有接近一成半租客處於「無約在身」狀態長達三年以上。

團體稱，現行《業主與租客（綜合）條例》雖已制定續租安排及一成加幅上限，但業主仍握絕對主導權，租客則議價能力低，會擔心主動要求簽約或申報「AR2表格」（租約要件申報表）會遭加租甚至迫遷，致使租管保障幾近完全失效。

「劏房支援連線」於9月29日公布《簡樸房規管對劏房住戶的影響調查報告》。（吳美松攝）

團體強調，認同簡樸房制度提升最低居住標準的方向，但若缺乏足夠的可負擔替代房屋承接，政策恐變成「改善標準但增加排斥」，建議政府必須實踐「先安置、後執法」原則，在2027年逐步執法前預留足夠過渡性房屋及簡約公屋單位，放寬丙類租戶名額，並准許缺乏完整租約的住戶透過社工證明居住事實。

團體另建議，政府應建立租金監察機制以防成本轉嫁，並可參照安老院舍「買位」模式，由政府直接向私人市場租用改建合格的市區單位再廉價分租予基層。此外，當局亦應定期公布不適切居所住戶數目、簡樸房認證進度及搬遷流向，並擴大外展支援，確保基層住戶獲妥善保障。

房屋局：隨公屋、簡約公屋落成 結合過渡性房屋單位 有信心市民更快上樓

房屋局回覆指，未來5年連同簡約公屋，本港總體公營房屋建屋量將達約19.6萬個單位，3萬個簡約公屋單位預計明年3月底前全部落成，營運期為5年；至於過渡性房屋，未來約兩年仍有約1.9萬個單位營運，會視乎個別「簡約公屋」或過渡性房屋項目用地將來的長遠用途和發展時間表，適時檢討各項目的使用年期。局方認為，隨着公營房屋落成，有需要的市民，尤其是分間單位住戶可把握機會申請以提早「上樓」，改善居住環境。

局方也重申，截至今年6月底，公屋綜合輪候時間持續下降至4.8年，與本屆政府上任前的高位6.1年比較，縮短1.3年，反映持續增加公營房屋供應的努力漸見成效，並為政府推展簡樸房制度提供「底氣」。

局方表示，隨著愈來愈多公營房屋及「簡約公屋」單位落成，結合未來數年過渡性房屋單位的營運，有信心令合資格及有需要的市民，包括分間單位住戶可更快「上樓」及改善居住環境。

房屋局稱，簡樸房制度推展至今逾半年，已接獲逾7.3萬個分間單位登記申請，當中42間獲批簡樸房認證，由接獲申請至審批完成約需1個月，反映最低標準切實可行，市場願意配合且有能力按制度達至合規經營。

局方續引述顧問研究結果指，現約11萬住宅樓宇分間單位中，約三成單位需較大規模改造以滿足簡樸房最低居住標準，餘下約七成預計可以較簡單執修符合標準。局方又說，隨著市場加深對最低標準的認識，出現更多相關服務供應商，加上樣版房實例展示，預計陸續會有更多認證申請，會持續向更多業主或營運人宣傳推廣，呼籲他們盡快提交登記及／或認證申請。

房屋局指，會於明年3月1日登記期結束開始執法，如分間單位業主或營運人出租無登記、無認證的分間單位，即屬違法行為並涉及刑事責任，會持務實、以民為本和風險為本的原則，情理兼備及有序地對違法出租的分間單位採取巡查、執法及檢控行動，並按需要與相關部門採取聯合行動，致力確保分間單位住戶不會因相關執法行動而流離失所。